ARAPI KROJE SUDBINU IZRAELA: Biće tas na vagi sa 17 poslanika u Knesetu, Bibiju se "smeši" robija?

BIRAČKA mesta na parlamentarnim izborima u Izraelu su zatvorena, a prema izlaznim anketama, opozicioni blok ima tesnu prednost nad vladajućom partijom Likud premijera Benjanima Netanjahua, ali nisu osvojili 61 mesto u Knesetu potrebno za parlamentarnu većinu.

Foto: Tanjug/AP/Mahmoud Illean

Prema poslednjim procenama, nijedan tabor nema jasan put ka formiranju vlade, delom i zbog rekordnog uspeha izraelskih stranaka koje predvode Arapi, prenosi Tajms of Izrael.

Pored toga, opozicioni blok predvođen nekadašnjim načelnikom Generalštaba Izraela Gadijem Ajzenkotom osvojio je više poslaničkih mesta od Likuda, ali ne dovoljno da oformi parlamentarnu većinu, što, prema navodima medija, otvara put za višenedeljne pregovore oko formiranja vlade.

Prednost Likuda, koja je zabeležena nakon zatvaranja birališta u 22.00 časa, po lokalnom remenu, suprotna je rezultatima višenedeljnih anketa koje su uglavnom pokazivale da Netanjahuova stranka zaostaje.

Prema izlaznim anketama, Likud će osvojiti 25 poslaničkih mesta u Knesetu, dok će centristička opoziciona stranka Jašar, koju predvodi Ajzenkot, dobiti 23.

Procenjuje se da će blok koji se protivi Netanjahuu osvojiti 53 mandata, dok bi blok predvođen Netanijahuom, trebalo da osvoji 50.

Očekuje se da će obe strane ostati daleko ispod većine od 61 poslaničkog mesta.

Prema izlaznim anketama, stranke koje predvode Arapi a koje se takođe protive Netanjahuu, osvojiće rekordnih 17 mandata u Knesetu.

Ukoliko ni Netanijahu ni njegovi protivnici ne uspeju da sastave koaliciju u Izraelu bi mogli da budu održani ponovljeni izbori, pri čemu bi Netanjahu ostao na funkciji premijera u tehničkom mandatu.

To bi predstavljalo ponavljanje situacije iz perioda od 2019. do 2022. godine, kada je zemlja prošla kroz pet izbornih ciklusa.

Na trećem mestu, prema izlaznim anketama, nalazi se opoziciona stranka "B’Jahad" koju predvodi bivši premijer Naftali Benet, sa 14 poslaničkih mesta, a za njom sledi "Zajednička lista", koju predvode Arapi, sa deset mesta.

U Izraelu su danas održani vanredni parlamentarni izbori za 120 poslaničkih mesta u Knesetu.

Birališta su bila otvorena od 7 do 22 sata po lokalnom vremenu a pravo glasa imalo je oko 7,3 miliona upisanih birača.

Vladajuća straka Likud podnela je zahtev za produženje vremena glasanja, ali nije saopšteno iz kojeg razloga.

Mediji su preneli da unutar te stranke smatraju da je izlaznost među njihovim pristalicama niska.

(sputnikportal.rs)

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