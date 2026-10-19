NISAM MOGAO DA VERUJEM KAKVA JE ATMOSFERA: Vučić o blokaderskim glupostima kako neće smeti u Novi Sad

ALEKSANDAR Vučić je govorio na Hepi Tv i o narativu da mu je "zabranjeno da ode u Novi Sad", te o kampanji liste "Ujedinjena Srbija".

Foto: printskrin TV Hepi

- Ponosan sam na sve koji su učestvovali u ovoj kampanji. I ako izgubimo izbore, biće ruzmarin, pevaće se i sviraće se, jer smo mi vodili jednu kampanju na ponos, divnu kampanju. Pristali smo na sve TV duele, pozvao sam njihovog prvog na listi, računao sam "junaci su to, gde će to da odbiju", odbili su. Najviše vole kad dobiju podršku od Felingera, Nataše Kandić... Ljudi su se oslobodili, dolaze nasmejani, mladih ljudi je sve više. U Novom Sadu sam ostao 2, 3 minuta na bini. Kad pobedimo, ostaću 15 minuta, a onda odoh da analiziram rezultate. Sišao sam i nisam mogao da verujem kakva je atmosfera i među mladim ljudima dole, i klincima i mlađim ljudima na tribini. Pola svog života sam proveo na stadionu, ja to nisam video, možda nekoliko puta u životu. To je takva atmosfera, neverovatna. Očekujem da takva atmosfera bude u Nišu. To je zbog jedne izvanredne kampanje. Svi naši spotovi su vedri, ljudi nasmejani, govore o svemu, kod njih je sve mračno, "da pocepamo ovo, da istrgnemo ono, neću više jednog vođu..."