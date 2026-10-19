MERCU MOSKVA KRIVA ZA SVE: Rusija nastoji da destabilizuje Evropu, Nemačka jača odbrambenu nezavisnost
NEMAČKI kancelar Fridrih Merc upozorio je danas da ne treba potcenjivati opasnost koju Rusija predstavlja za Evropu, ocenjujući da ruski predsednik Vladimir Putin ne nastoji samo da porazi Ukrajinu već i da oslabi demokratiju i destabilizuje politički poredak na evropskom kontinentu.
-Najviše me brine potcenjivanje ruskog uticaja na naša društva. Rusija je na putu da destabilizuje čitav politički poredak našeg evropskog kontinenta, rekao je Merc u intervjuu za Blumberg.
Merc je upozorio da mnogi ljudi, uključujući građane Nemačke, ne shvataju dovoljno ozbiljno razmere ruske pretnje.
-Oni ne vide šta je zaista cilj Rusije. To nije samo teritorijalno širenje u Ukrajini. Rusija se plaši demokratije, otvorenih društava i uspeha evropskih integracija, rekao je nemački kancelar.
Merc je istakao da Nemačka, zajedno sa drugim evropskim i saveznicima koji nisu iz Sjedinjenih Američkih Država, finansira ukrajinsku odbranu i nabavku vojne opreme, bez američke finansijske podrške.
-To predstavlja veliki napor za naše budžete i za Evropsku uniju. Ipak, nastavljamo da to činimo i pokušaćemo da tako bude sve dok se ovaj strašni rat ne završi, rekao je Merc.
Merc je za Blumberg rekao i da pokušava da ubedi američkog predsednika Donalda Trampa da je stabilna Evropa u interesu i Sjedinjenih Američkih Država.
-Stabilna Evropa, evropski kontinent i Evropska unija kao partner u svetu nešto su što je vredno i za Amerikance, naveo je Merc.
Merc je zaključio da su evropske vlade shvatile ozbiljnost situacije i da Nemačka sprovodi reformu odbrane kako bi postala samostalnija u bezbednosnom smislu.
-Čuli smo poziv na buđenje i pokušavamo da se osposobimo da budemo dovoljno snažni da se takmičimo i samostalno branimo u okviru NATO-a, rekao je nemački kancelar.
Tanjug
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