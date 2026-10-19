Svet

MERCU MOSKVA KRIVA ZA SVE: Rusija nastoji da destabilizuje Evropu, Nemačka jača odbrambenu nezavisnost

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

19. 10. 2026. u 21:45

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NEMAČKI kancelar Fridrih Merc upozorio je danas da ne treba potcenjivati opasnost koju Rusija predstavlja za Evropu, ocenjujući da ruski predsednik Vladimir Putin ne nastoji samo da porazi Ukrajinu već i da oslabi demokratiju i destabilizuje politički poredak na evropskom kontinentu.

МЕРЦУ МОСКВА КРИВА ЗА СВЕ: Русија настоји да дестабилизује Европу, Немачка јача одбрамбену независност

Foto: AI generated/Gemini/ilustracija

-Najviše me brine potcenjivanje ruskog uticaja na naša društva. Rusija je na putu da destabilizuje čitav politički poredak našeg evropskog kontinenta, rekao je Merc u intervjuu za Blumberg.

Merc je upozorio da mnogi ljudi, uključujući građane Nemačke, ne shvataju dovoljno ozbiljno razmere ruske pretnje.

-Oni ne vide šta je zaista cilj Rusije. To nije samo teritorijalno širenje u Ukrajini. Rusija se plaši demokratije, otvorenih društava i uspeha evropskih integracija, rekao je nemački kancelar.

Merc je istakao da Nemačka, zajedno sa drugim evropskim i saveznicima koji nisu iz Sjedinjenih Američkih Država, finansira ukrajinsku odbranu i nabavku vojne opreme, bez američke finansijske podrške.

-To predstavlja veliki napor za naše budžete i za Evropsku uniju. Ipak, nastavljamo da to činimo i pokušaćemo da tako bude sve dok se ovaj strašni rat ne završi, rekao je Merc.

Merc je za Blumberg rekao i da pokušava da ubedi američkog predsednika Donalda Trampa da je stabilna Evropa u interesu i Sjedinjenih Američkih Država.

-Stabilna Evropa, evropski kontinent i Evropska unija kao partner u svetu nešto su što je vredno i za Amerikance, naveo je Merc.

Merc je zaključio da su evropske vlade shvatile ozbiljnost situacije i da Nemačka sprovodi reformu odbrane kako bi postala samostalnija u bezbednosnom smislu.

-Čuli smo poziv na buđenje i pokušavamo da se osposobimo da budemo dovoljno snažni da se takmičimo i samostalno branimo u okviru NATO-a, rekao je nemački kancelar.

Tanjug

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