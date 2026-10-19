Svet

"SA NJIM ĆU RAZGOVARATI O UKRAJINI" Tramp zaledio Evropu, Putina iznenadio, Zelenskog bacio na kolena

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

19. 10. 2026. u 21:48

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PREDSEDNIK SAD Donald Tramp otkrio je sa kim će razgovarati o Ukrajini.

СА ЊИМ ЋУ РАЗГОВАРАТИ О УКРАЈИНИ Трамп заледио Европу, Путина изненадио, Зеленског бацио на колена

Foto: Tanjug (AP Photo/Jacquelyn Martin)

Tramp je u izjavi za medije ukratko rekao da bi možda jedino rešenje za ukrajinski čvor došlo ako bude razgovarao sa kineskim liderom Si Đinpingomm

 - Razgovaraću sa njim o Ukrajini - istakao je Donald Tramp. 

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