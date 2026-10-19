"SA NJIM ĆU RAZGOVARATI O UKRAJINI" Tramp zaledio Evropu, Putina iznenadio, Zelenskog bacio na kolena
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp otkrio je sa kim će razgovarati o Ukrajini.
Tramp je u izjavi za medije ukratko rekao da bi možda jedino rešenje za ukrajinski čvor došlo ako bude razgovarao sa kineskim liderom Si Đinpingomm
- Razgovaraću sa njim o Ukrajini - istakao je Donald Tramp.
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