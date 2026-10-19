TRAMPOVA GEOGRAFIJA: Novi Meksiko bi trebalo promeni ime u Nova Amerika

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da bi savezna američka država Novi Meksiko trebalo da promeni ime u "Nova Amerika", ocenivši da bi takva promena povećala njen ugled i vrednost.

Foto: Tanjug (AP Photo/Jacquelyn Martin)

-Novi Meksiko bi trebalo odmah da promeni ime u Nova Amerika. Mi nismo Meksiko, mi smo Sjedinjene Američke Države. To ime bi donelo veliku vrednost i prestiž toj saveznoj državi, napisao je Tramp na svojoj platformi Truth Social.

On je dodao da bi promena imena doprinela rastu vrednosti nekretnina i prihoda stanovnika, koji bi, kako je naveo, bili još ponosniji dok pozdravljaju američku zastavu.

Tramp je, takođe, izrazio sumnju u regularnost izbora u Novom Meksiku, navodeći da su toj saveznoj državi poznati, kako je rekao, "namešteni izbori", i dodao da bi promena imena možda doprinela tome da izbori ponovo budu pošteni.

Tramp je od početka drugog mandata pokrenuo inicijative za promenu naziva nekoliko geografskih područja.

U januaru 2025. naložio je da se Meksički zaliv u dokumentima američke savezne administracije preimenuje u Američki zaliv, kao i da se najvišem vrhu Severne Amerike, planini Denali na Aljasci, vrati raniji naziv Mekinli.

Tramp je predlagao i promenu naziva jezera Ontario, koje se nalazi na granici Sjedinjenih Američkih Država i Kanade u "Američko jezero".

Tanjug

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