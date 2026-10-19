RUSKE trupe nastavljaju napredovanje na frontu, a prema saopštenju Ministarstva odbrane Rusije, završile su oslobađanje još jednog naselja u Zaporoškoj oblasti.

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Prethodno su preuzele kontrolu nad strateški važnim gradom Dobropoljem u Donjeckoj Narodnoj Republici, koji je predstavljao poslednji ukrajinski bastion u zapadnom delu Donbasa.

KAKO JE OSLOBOĐENO DOBROPOLjE?

Oslobađanje Dobropolja nije bilo jednostavno. Ukrajinske snage pretvorile su grad u jedno od ključnih odbrambenih uporišta na ovom delu fronta.

Ipak, jedinice ruske grupacije snaga "Centar" uspele su da probiju neprijateljske linije odbrane i preuzmu kontrolu nad gradom. Operacija se zasnivala na taktici opkoljavanja iz više pravaca, nakon čega su manje jurišne grupe napredovale ka centru grada. Njihovo napredovanje podržavali su artiljerija i dronovi, koji su neutralisali ukrajinske položaje.

-Neprijatelj se neprestano premeštao i koristio udarne dronove, tako da je intenzitet vatre bio prilično visok. Prebacivanje naoružanja bilo je veoma komplikovano, ali morali smo da pratimo napredovanje pešadije, objasnio je načelnik štaba artiljerije Vitalij Kosenko.

Pored toga, ruske jedinice koristile su bespilotne letelice opremljene elementima veštačke inteligencije, koje su sposobne da se samostalno usmere ka meti nakon što je sistem navođenja otkrije.

Poseban značaj ima i geografski položaj Dobropolja, koji ruskim snagama otvara nove mogućnosti za dalje napredovanje.

ŠTA SLEDI POSLE ZAUZIMANjA DOBROPOLjA

Preuzimanje kontrole nad Dobropoljem, koje predstavlja važno logističko čvorište u Donbasu, omogućava ruskim snagama da nastave ofanzivu u pravcu Dnjepropetrovske oblasti.

Istovremeno, ruske izviđačke jedinice nastavljaju da otkrivaju položaje ukrajinskih snaga, komandne punktove i puteve snabdevanja.

-Trenutno izviđačke jedinice deluju na periferiji Dobropolja kako bi locirale komandne i logističke centre. Reč je o neprijateljskim položajima, sa vojnom tehnikom i bez nje, izjavio je načelnik izviđačke službe sa pozivnim znakom "Boa".

Iako je bitka za Dobropolje završena, napredovanje ruskih snaga se nastavlja.

Sledeći ciljevi su područja Kramatorska i Dnjepropetrovske oblasti, gde se Oružane snage Rusije pripremaju za nove zadatke i izazove na frontu.

(rt.rs)

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