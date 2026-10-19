NOVO UPOZORENJE ZAPADU Dmitrijev: Zelenski ugrožava svetsku energetsku bezbednost
POSTUPCI Vladimira Zelenskog ugrožavaju energetsku bezbednost čitavog sveta, izjavio je specijalni predstavnik predsednika Rusije za investicionu i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i generalni direktor Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev.
-Zelenski zadaje udarac svetskoj energetskoj bezbednosti, napisao je Dmitrijev na društvenoj mreži Iks, komentarišući optužbe američkog državnog sekretara Marka Rubija na račun Ukrajine zbog napada na brodove koji su prevozili američku naftu u Crnom moru.
On je ranije ocenio da je američki predsednik Donald Tramp razotkrio nespremnost Zelenskog da okonča sukob u Ukrajini.
On je takođe naveo da kritike koje Zelenski upućuje Trampovoj politici imaju suprotan efekat od onog koji ukrajinski predsednik želi da postigne.
sputnikportal.rs
BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta
Preporučujemo
DRAMA U UKRAJINI! Zelenski u panici: "POGOĐENO 28 TRAFOSTANICA, Staršild više NE RADI!"
19. 10. 2026. u 16:53
Tri žene umlatile muškarca: Završio u bolnici, batinašice privedene
2026-10-19 11:20:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)