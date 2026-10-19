Svet

NOVO UPOZORENJE ZAPADU Dmitrijev: Zelenski ugrožava svetsku energetsku bezbednost

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

19. 10. 2026. u 19:33

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POSTUPCI Vladimira Zelenskog ugrožavaju energetsku bezbednost čitavog sveta, izjavio je specijalni predstavnik predsednika Rusije za investicionu i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i generalni direktor Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev.

НОВО УПОЗОРЕЊЕ ЗАПАДУ Дмитријев: Зеленски угрожава светску енергетску безбедност

Foto: Printskrin Iks/Zelenski_UA

-Zelenski zadaje udarac svetskoj energetskoj bezbednosti, napisao je Dmitrijev na društvenoj mreži Iks, komentarišući optužbe američkog državnog sekretara Marka Rubija na račun Ukrajine zbog napada na brodove koji su prevozili američku naftu u Crnom moru.

On je ranije ocenio da je američki predsednik Donald Tramp razotkrio nespremnost Zelenskog da okonča sukob u Ukrajini.

On je takođe naveo da kritike koje Zelenski upućuje Trampovoj politici imaju suprotan efekat od onog koji ukrajinski predsednik želi da postigne.

sputnikportal.rs

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