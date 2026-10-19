AMERIKA U STRAHU! Kina ISPALILA balističku raketu sa nuklearne podmornice – Peking preuzima kontrolu nad okeanima! (VIDEO)

KINA je saopštila da je ranije ove godine koristila svoje najsavremenije nuklearne podmornice za probno lansiranje interkontinentalne balističke rakete u Tihom okeanu, čime je potvrđen napredak Pekinga u razvoju ove ključne odbrambene tehnologije.

Foto: Vikipedija/Photograph provided to CRS by Navy Office of Legislative Affairs

-Nuklearne podmornice serije 'čangdženg' sada su dostigle treću generaciju i uspešno organizovale probno lansiranje strateške rakete sa podmornice, saopštila je u subotu kineska državna novinska agencija Sinhua u objavi na platformi "Vičet".

Saopštenje je pratila fotografija raketnog testiranja iz jula, kojim je demonstrirana pomorska komponenta kineske nuklearne trijade. Testiranje je izazvalo kritike zemalja regiona, uključujući Japan i Australiju.

Ovo je prvi put da je Peking otkrio da su njegove najnovije podmornice korišćene za takvo testiranje, kao i prvi put da su podmornice treće generacije upotrebljene u okviru Narodnooslobodilačke armije Kine.

To predstavlja značajan korak u jačanju sposobnosti koje su od ključnog značaja za kineske ambicije da postane velika pomorska sila.

Kina je pre jula izvela samo dva javno poznata testiranja interkontinentalnih balističkih raketa u Tihom okeanu, a oba su podrazumevala lansiranje sa kopna.

Narodnooslobodilačka armija Kine nije otkrila tip rakete niti podmornice korišćene tokom julskog testiranja. Analitičari su ranije pretpostavljali da je raketa lansirana sa podmornice tipa 094, koja pripada drugoj generaciji podmornica na nuklearni pogon i nalazi se u upotrebi gotovo deceniju.

U međuvremenu su se pojavile nepotvrđene fotografije podmornica koje analitičari identifikuju kao napadne podmornice tipa 095 i podmornice tipa 096, namenjene za lansiranje balističkih raketa.

Peking je do sada zvanično potvrdio samo postojanje tipa 095, ali nije bilo poznato da su te podmornice već raspoređene.

Istovremeno, čini se da Kina ubrzava izgradnju podmornica.

Komercijalni satelitski snimci ukazuju na to da su ove godine u brodogradilištima "Đangnan" i "Huludao" porinuta dva nova tipa podmornica.

Informacija o testiranju objavljena je u članku agencije Sinhua povodom obeležavanja 90. godišnjice Dugog marša, tokom kojeg su komunističke snage uspele da se povuku pred svojim protivnicima iz Kuomintanga za vreme Kineskog građanskog rata, čime su stvoreni preduslovi za njihov kasniji dolazak na vlast.

(rt.rs)

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