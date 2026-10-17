KAKO prenosi list „Indipendent“, britanski ministar odbrane Ves Striting potvrdio je da će u novembru u Poljskoj biti održane vežbe u cilju pripreme za moguće raspoređivanje kontingenta zemalja „koalicije voljnih“ u Ukrajini.

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Cilj predstojećih vežbi, kako je naveo šef britanskog Ministarstva odbrane, jeste da se osigura spremnost NATO snaga da pruže bezbednosne garancije Ukrajini nakon okončanja sukoba sa Rusijom.

„Sledećeg meseca, hiljade vojnika učestvovaće u velikoj vežbi u Poljskoj kako bismo osigurali da smo spremni da podržimo vojnu obuku i posleratnu obnovu koja će biti potrebna Ukrajini“, rekao je Striting.

Ranije je list „Tajms“ (The Times), pozivajući se na svoje izvore, objavio da će oko 1.500 pripadnika oružanih snaga iz Velike Britanije, Poljske, Francuske i Nemačke učestvovati u prvim vežbama „koalicije voljnih“, koje će se održati u novembru u Poljskoj.

U tekstu se navodi da su ove manevri osmišljeni kao proba za raspoređivanje kontingenta u Ukrajini u slučaju postizanja prekida vatre.

Napominje se da će vojnici, između ostalog, uvežbavati prebacivanje trupa, kao i materijalno-tehničkih sredstava u Ukrajinu.

„Koalicija voljnih“ formirana je u proleće 2025. godine radi pružanja pomoći Ukrajini. Ona okuplja više od 30 zemalja, a nastala je na inicijativu Ujedinjenog Kraljevstva i Francuske.

U januaru su lideri ove neformalne grupe potpisali deklaraciju o nameri da, nakon sklapanja mirovnog sporazuma, rasporede svoje trupe u Ukrajini.

Rusija je, s druge strane, više puta naglasila da je raspoređivanje vojnog osoblja NATO-a na teritoriji Ukrajine za Moskvu neprihvatljivo.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov ranije je izjavio da Evropljani ne teže mirnom rešavanju sukoba u Ukrajini, već, naprotiv, čine sve što je u njihovoj moći da se vojni sukob nastavi. „Evropljani su, zapravo, ’stranka rata‘; oni nastavljaju da čine sve što mogu kako bi sprečili okončanje ovog rata“, naglasio je on.

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