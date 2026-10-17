VIŠE OD 240 DECE OTROVANO OLOVOM U VRTIĆU: Vlasniku doživotna robija, još petoro osoba osuđeno

STROGE zatvorske kazne za šest osoba izrečene su u kineskoj provinciji Gansu zbog trovanja 247 predškolaca u gradu Tjenšui, dok je vlasnik vrtića osuđen na doživotnu robiju nakon što je utvrđeno da su deci svesno servirane toksične namirnice.

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Odgovorno lice vrtića, L. F., i izvršni direktor Žu Džinlin, naredili su dodavanje toksičnih materija u hranu koja se služila deci i osoblju da bi hrana izgledala privlačnije u marketinše svrhe, prenosi Sinhua.

Kako se navodi u presudi Srednjeg narodnog suda Landžoua, L.F. je osuđena na doživotnu kaznu zatvora i douzeta su joj je lična imovina u vrednosti od oko pola miliona juana (oko 7,8 miliona dinara).

Ž.Dž. je osuđen na 15 godina zatvora i izrečena mu je novčana kazna od 300.000 juana (4,7 miliona dinara).

Četiri kuvara osuđena su na kazne zatvora od 6 do 8 godina uz novčane kazne zbog izvršavanja naredbi nadređenih.

Prema istražnom pokrajinskom izveštaju, peciva su se deci i osoblju služila na mesečnom nivou od maja 2024. godine.

Od 251 testiranog deteta, čak 247 je imalo abnormalan nivo olova u krvi, nakon čega su upućeni na bolničko ili kućno nutritivno lečenje.

Kliničke analize stručnjaka pokazale su da je nakon lečenja nivo olova u krvi u proseku opao za 40,21 odsto, čime su ostvareni svi predviđeni terapeutski ciljevi.

Prema julskom izveštaju, vlasti su istražile 10 lokalnih zvaničnika, uključujući direktora zdravstvene komisije i lidere grada Tjenšui.