NOVA ODLUKA BELE KUĆE: Tramp odlučio da ne primenjuje "paklene sankcije" prema ovim zemljama

AMERIČKI predsednik Donald Tramp potpisao je ukaz kojim je odlučio da ne primenjuje niz mera predviđenih nedavno usvojenim zakonom o "paklenim sankcijama" protiv Rusije i Irana, uključujući carine od 500 odsto na rusku robu.

Foto: Tanjug (AP Photo/Tom Brenner)

- Kao što je detaljnije navedeno u odeljku 4 ovog ukaza, ovim izuzimam od primene navedene sankcije, ograničenja i carine predviđene Grejamovim zakonom -navodi se u dokumentu.

Tramp je naglasio da je takva odluka u interesu Sjedinjenih Američkih Država.

Prema tekstu ukaza, američki predsednik odustao je od primene carina do 500 odsto na rusku robu, kao i carina od 100 odsto na proizvode iz pet zemalja koje su najveći kupci ruske nafte i gasa.

Osim toga, Tramp je odlučio da ne primenjuje ograničenja protiv ruskih zvaničnika, banaka i organizacija, koja su predviđena novim zakonom. Odluka o neprimenjivanju ovih mera ostaće na snazi do daljeg.

Podsetimo, Tramp je 19. septembra potpisao zakon o „paklenim sankcijama“, nazvan po pokojnom američkom senatoru Lindziju Grejamu, koji se u Rusiji nalazi na spisku terorista i ekstremista.

Zakon omogućava uvođenje dodatnih carina do 100 odsto na robu iz pet zemalja koje su najveći kupci ruske nafte i gasa, kao i carina do 500 odsto na rusku robu koja se uvozi u SAD.

(Sputnjik)