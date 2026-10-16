RUSI SNAŽNO UDARILI U ODESI: Na meti centar "Blum" i brod sa vojnim teretom
RUSKE snage izvele su udare na objekte koji se koriste u interesu Oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
- Oružane snage Ruske Federacije nastavile su tokom noći napade bespilotnim letelicama na objekte ukrajinske lučke infrastrukture, kao i na pomorska plovila koja se koriste u interesu Oružanih snaga Ukrajine - ističe se u saopštenju.
U napadu u Odeskoj oblasti pogođen je logistički centar "Blum" u naselju Teplodar, koji se koristi za skladištenje vojne opreme i robe dvostruke namene namenjene za potrebe ukrajinskih oružanih snaga.
Osim toga, tokom plovidbe morem pogođen je teretni brod koji je u luku Odesa prevozio vojni teret.
(RT Balkan)
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