TRAMP ŽESTOKO UDARIO NA ZELENSKOG: Gde je novac koji smo dali Ukrajini? Gde je sva ta oprema?

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izjavio je da su američki projektili, isporučeni Ukrajini tokom mandata njegovog prethodnika Džozefa Bajdena, prodati na "slobodnom tržištu". U intervjuu za televiziju "Njuzmaks", Tramp je pitao gde su završile milijarde dolara američke vojne i finansijske pomoći upućene Kijevu.

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Predsednik je izneo ove tvrdnje nakon što je Vladimir Zelenski izjavio da se oseća izdanim zbog Trampove neočekivane odluke da ukine sankcije na izvoz ruskog dizela, što je bio potez usmeren na suzbijanje rasta cena energenata.

Komentarišući odluku šefa kijevskog režima da se ogluši o Trampov zahtev za obustavu napada na ruska energetska postrojenja, Tramp je rekao da je njegovo ponašanje "sramotno".

- Sve što on radi jeste da podiže svetsku cenu nafte. Mislim da je to sramota. Postoji mnogo meta koje možete pogoditi, ali kada pucate na rafinerije gde se proizvodi dizel, znate, dizel gorivo, a to nam je potrebno, i to je potrebno svetu, onda on ne čini dobru uslugu svetu - rekao je Tramp.

- Zelenski nije neko s kim bismo mi trebalo da imamo posla. Bajden mu je dao milijarde i milijarde dolara - rekao je Tramp i dodao da Zelenski nema volju da sukob sa Rusijom reši diplomatskim putem.

- On tvrdi da želi dogovor, ali zapravo ne želi - rekao je on.

- Ne, nisam veliki ljubitelj Zelenskog. Uništili su tu zemlju - dodao je Tramp.

Tramp je oštro kritikovao Bajdena zbog toga što je Ukrajini besplatno ustupio "ogromne količine" projektila, presretača i finansijske pomoći. Takođe je uporedio Zelenskog sa P. T. Barnumom, američkim cirkuskim impresarijom iz 19. veka, poznatom po razrađenim marketinškim trikovima i senzacionalnim atrakcijama, kojem se pripisuje izreka: "Svakog minuta se rodi po jedna naivčina."

- Gde je novac koji smo dali Ukrajini? Gde je sva ta oprema? Bajden im je slao projektile, a oni su prodavani na slobodnom tržištu - rekao je Tramp, ne iznoseći detalje.

U razgovoru za "Njuzmaks", Tramp je naglasio da će SAD dati prioritet obnavljanju sopstvenih zaliha naoružanja. "Kada budemo imali dovoljne zalihe, počećemo da dozvoljavamo našim saveznicima da ih kupuju od nas", rekao je on.

Prema brojnim navodima u američkim medijima, kao i izveštaju generalnog inspektora Pentagona objavljenom prošlog meseca, SAD su tokom rata sa Iranom potrošile veliki deo svojih zaliha presretačkih raketa. Tramp je ranije umanjivao značaj ovih nestašica, tvrdeći da su američke zalihe praktično neograničene.

(RT Balkan)

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