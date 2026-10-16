NOVI ZAHTEV ZELENSKOG: Zatražio od lidera EU dodatnih 70 milijardi evra

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas tokom obraćanja u Briselu da će Ukrajini u 2027. godini biti potrebno 70 milijardi evra dodatne finansijske i vojne podrške od evropskih saveznika.

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On je rekao da će novac biti iskorišćen za lansiranje dronova protiv napredovanja Rusije na terenu, njenih lanaca snabdevanja i ratne ekonomije, preneo je Juronjuz.

- Putin je sada sastavio federalni budžet kako bi potrošio još više novca na svoj rat. Moramo da se suprotstavimo ovome. A mi znamo kako to da uradimo pomoću tehnologije. To košta mnogo manje i pomaže da se zaustave njegove operacije protiv Ukrajine i protiv vas - kazao je Zelenski.

Prema njegovim rečima, ukrajinska vojska, tehnologije i borbeno iskustvo garantuju bezbednost Evrope i zbog toga odbrambene sposobnosti Ukrajine treba uzeti u obzir prilikom kreiranja budžeta EU za period od 2028. godine.

- Po našem mišljenju, ove bezbednosne garancije još uvek nisu uvrštene u vaš budžet za period od 2028. godine. Hajde da ovom pitanju pristupimo ozbiljno. Hajde da utvrdimo kako tačno odbrambene sposobnosti Ukrajine treba da budu ugrađene u ovaj budžet - rekao je ukrajinski lider.

Kazao je da Ukrajina ima kapacitet da proizvede dva do tri puta više dronova, ali nema dovoljno novca za to.

- Molim vas, investirajte u odbranu, u naše fabrike u Ukrajini i naravno u našu zajedničku proizvodnju dronova i drugog oružja u vašim zemljama - rekao je ukrajinski lider.

Izjavio je da energetsko primirje nije uspelo i zamolio evropske zvaničnike da mu daju protivbalističke rakete kako bi mogao da zaštiti ukrajinska energetska postrojenja. Upitan da prokomentariše zahlađenje odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama, rekao je da se kontakti odvijaju na nižem nivou između pregovaračkih timova, ali da će Ukrajina svakako živeti dostojanstveno bez obzira na sve. Kritikovao je ruskog predsednika Vladimira Putina, rekavši da on gradi Rusiju nalik Severnoj Koreji gde se deca od malih nogu vaspitavaju za rat i pripremaju da umru za svog lidera.

- Putin želi da nas uništi. On nas ne poštuje, naš suverenitet i teritorijalni integritet. On zaista misli da mi nismo zemlja, nismo nacija - izjavio je Zelenski.