OPERISAN PAPA LAV: Prvi čovek Vatikana u rimskoj bolnici Đemeli

PAPA Lav Četrnaesti danas posle podne hitno je operisan u rimskoj bolnici Đemeli pošto mu je na rutinskom pregledu pronađen čvor na plućima.

Foto: Maria Grazia Picciarella/Zuma Press/Profimedia

Vatikan nema predviđenog "zamenika" pape dok je poglavar Rimokatoličke crkve sprečen, pa on zvanično obavlja funkciju i dok je u bolnici.

Pred rimskom bolnicoma, u kojoj su se lečili i papini prethodnici, veliki broj ljudi je dežurao od jutra, očekujući dolazak američkog kardinala koji je došao zajedno sa svojim lekarom Luiđijem Karboneom i pešice prešao trg do ulaza u bolnicu.

Na dan hospitalizacije imenovao je dva biskupa, a državni sekretar Pijetro Parolin izrazio je zabrinutost zbog papinog zdravlja:

"Nadamo se da će problem brzo biti rešen".

Vladaju velike, ali diskretne bezbednosne mere. Ceo deseti sprat, gde pape imaju svoj apartman je izolovan. Pristup ima samo ovlašćeno osoblje, a kontroliše se i vazdušni prostor. Dalji testovi i biološki uzorci posle operacije biće zaštićeni kako bi se sprečilo curenje informacija.

Inače, operaciju je obavio vrhunski lekar Stefano Margaritori, vodeći italijanski stručnjak za torakalnu hirurgiju.