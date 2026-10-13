Svet

POTOP U PUSTINJI: Jake kiše poplavile i paralisale Tripoli, najmanje jedna žrtva

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

13. 10. 2026. u 20:33

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NAJMANjE jedna osoba poginula je nakon što su jake kiše danas poplavile ulice i predgrađa libijske prestonice Tripolija, uništivši više desetina vozila.

ПОТОП У ПУСТИЊИ: Јаке кише поплавиле и паралисале Триполи, најмање једна жртва

Foto: Tanjug/AP/Kota Endo

Vlada je naložila javnim službama da hitno intervenišu, a Uprava za bezbednost Tripolija proglasila zatvaranje obilaznice, prenosi France24, navodeći da su poplavljena električna čvorišta što povećava rizik od strujnog udara.

Video-snimci koji kruže društvenim mrežama i medijima takođe prikazuju vozače koji u poslednjem trenutku uspevaju da se izvuku iz svojih automobila zarobljenih u vodi.

Zgrade u centru grada su poplavljene, uključujući i Centralnu bolnicu gde je voda prodrla u hodnike.

Nacionalni meteorološki centar najavio je u ponedeljak uveče obilne padavine širom severnog dela zemlje, upozorivši stanovništvo koje živi u blizini suvih rečnih korita i u dolinama.

France24 navodi da svake godine tokom leta lokalne vlasti u Tripoliju pokušavaju da pripreme gradske ulice pre kiša, čisteći odvodne mreže i šahtove koji su često zapušeni peskom koji nanosi vetar iz pustinje, ali uprkos tome, tokom sezone kišnih padavina ulice budu redovno poplavljene.

(Tanjug)

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