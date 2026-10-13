POTOP U PUSTINJI: Jake kiše poplavile i paralisale Tripoli, najmanje jedna žrtva
NAJMANjE jedna osoba poginula je nakon što su jake kiše danas poplavile ulice i predgrađa libijske prestonice Tripolija, uništivši više desetina vozila.
Vlada je naložila javnim službama da hitno intervenišu, a Uprava za bezbednost Tripolija proglasila zatvaranje obilaznice, prenosi France24, navodeći da su poplavljena električna čvorišta što povećava rizik od strujnog udara.
Video-snimci koji kruže društvenim mrežama i medijima takođe prikazuju vozače koji u poslednjem trenutku uspevaju da se izvuku iz svojih automobila zarobljenih u vodi.
Zgrade u centru grada su poplavljene, uključujući i Centralnu bolnicu gde je voda prodrla u hodnike.
Nacionalni meteorološki centar najavio je u ponedeljak uveče obilne padavine širom severnog dela zemlje, upozorivši stanovništvo koje živi u blizini suvih rečnih korita i u dolinama.
France24 navodi da svake godine tokom leta lokalne vlasti u Tripoliju pokušavaju da pripreme gradske ulice pre kiša, čisteći odvodne mreže i šahtove koji su često zapušeni peskom koji nanosi vetar iz pustinje, ali uprkos tome, tokom sezone kišnih padavina ulice budu redovno poplavljene.
(Tanjug)
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