Svet

BOSOVI BEZ SIGNALA: Veliki preokret u nadzoru zatvora u Italiji

Milica Ostojić

13. 10. 2026. u 20:22

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U Italiji se stiglo do istorijskog preokreta u nadzoru zatvora zahvaljujući pokretanju pilot-projekta upotrebom ometača signala, džamera, za blokiranje mobilnih telefona koji se ilegalno dostavljaju zatvorenicima.

БОСОВИ БЕЗ СИГНАЛА: Велики преокрет у надзору затвора у Италији

Foto: Unsplash/Jonas Leupe

Zvanično testiranje je počelo u Kazneno-popravnom domu "Sekondiljano" u Napulju i već u prvim satima posle aktiviranja sistema, odbio je više od 24.000 pokušaja pristupa i povezivanja, kako dolaznih tako i odlaznih.

U roku od nedelju dana zahtevi zatvorenika za obavljanje telefonskih poziva putem odobrenih kanala unutar ustanove su se učetvorostručili. Bezbednost zatvorskih blokova i ometanje frekvencije je uvedena kako bi se zatvorenicima, a posebno vođama organizovanog kriminala, bosovima, onemogućili kontakati uz pomoć kojih su uspešno vodili "poslove" i iz zatvora.

Posle niza pokušaja ometanja unošenja telefona u zatvor dronovima i postavljanjem mreža iznad zatvora stiglo je rešenje, bez ugorožavanja mobilne mreže okolnog stanovništva. Vlada namerava da proširi primenu ove tehnologije i na druge kazneno-popravne ustanove širom zemlje. 

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