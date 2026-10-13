Svet

BILI SMO LICEM U LICE SA „RAFALOM”! Kineski pilot srušio mitove: Evo šta se stvarno desilo na nebu iznad Egipta!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

13. 10. 2026. u 21:11

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KINESKI pilot lovca, koji je učestvovao u zajedničkoj vojnoj vežbi „Orlovi civilizacije 2026” (Eagles of Civilisation 2026) sa egipatskim ratnim vazduhoplovstvom, istakao je interesovanje Egipta za kineske borbene avione, rakete vazduh-vazduh velikog dometa i sposobnosti za vođenje elektronskog ratovanja, istovremeno komentarišući performanse „Rafal” lovaca kojima raspolaže egipatska vojska.

БИЛИ СМО ЛИЦЕМ У ЛИЦЕ СА „РАФАЛОМ”! Кинески пилот срушио митове: Ево шта се стварно десило на небу изнад Египта!

Foto: Printskrin/Jutjub/ Australian Military Aviation History/printskrin militarywatchmagazine.com

Prema izveštaju kineske državne televizije CCTV, kineski pilot je naveo da je egipatsko osoblje bilo posebno zainteresovano za kineske kapacitete za elektronsko ratovanje, navodno izražavajući divljenje prema tajmingu i efikasnosti kineskih sistema za ometanje. Elektronsko ratovanje postalo je sve važnija komponenta savremene vazdušne borbe, pri čemu sposobnost ometanja radara, komunikacija i drugih elektronskih sistema protivničkih aviona može uticati na ishod sukoba i pre nego što se protivnički lovci nađu u vizuelnom dometu.


Kineski pilot je takođe, kako se navodi, pohvalio manevarske sposobnosti „Rafala” tokom borbe na malim distancama. „Rafal” je znatno manji avion od J-16, sa mnogo manjim dometom, nosivošću naoružanja i dometom dejstva, kao i znatno slabijim radarom i sistemima za elektronsko ratovanje, pri čemu su nedostaci proizašli iz njegove veličine dodatno pogoršani ograničenjima francuske industrije elektronike. Iako agilnost ovog lovca nije na izuzetnom nivou, to je možda upravo ona oblast u kojoj se on po performansama najviše približava modelu J-16. Vredi napomenuti da „Rafal” nije lovac sa najboljim manevarskim sposobnostima u egipatskoj službi, budući da egipatski lovci MiG-29M imaju znatno snažnije motore i bolji odnos potiska i težine. Motori M88, koji pokreću „Rafal”, trenutno su najslabiji motori u proizvodnji za lovce bilo gde u svetu, a samo male dimenzije aviona omogućavaju mu da zadrži zadovoljavajuće manevarske sposobnosti. Međutim, ograničenja motora znače da dodatna količina goriva ili naoružanja znatno više utiče na letne karakteristike „Rafala” nego što bi to bio slučaj kod većih aviona, poput MiG-29 (klasa srednjih lovaca) ili J-16 (klasa teških lovaca).

Performanse i poznate sposobnosti aviona J-16 podstakle su očekivanja da će on pokazati svoju ogromnu nadmoć u odnosu na druge tipove lovaca koji su učestvovali u vežbi u Egiptu. Iskustvo u borbenim dejstvima protiv aviona „Rafal” (Rafale) pruža uvid u borbu protiv različitih tipova letelica, mada je reč o protivniku znatno slabijih mogućnosti u odnosu na one sa kojima se suočavaju kineske lovačke jedinice u Istočnoj Aziji, gde su raspoređeni napredni američki i saveznički lovci F-35 i F-15EX. „Rafal” ne samo da je konstantno i ubedljivo gubio na tenderima od američkih i ruskih lovaca, prvenstveno modela F-35 i Su-30, već je pokazao i veoma slabe rezultate u simuliranim borbenim vežbama sa američkim lovcima, pri čemu su francuski piloti isticali njegovu nesposobnost da se suprotstavi savremenim lovcima pete generacije. Kina i Sjedinjene Države su trenutno jedini veliki proizvođači lovaca pete generacije, dok Kina prednjači u svetu u razvoju lovaca šeste generacije, čije se uvođenje u operativnu upotrebu očekuje oko 2030. godine.

„Rafal” je prošao svoj prvi test u borbi visokog intenziteta u maju 2025. godine, kada su između jednog i četiri aviona Indijskog ratnog vazduhoplovstva neutralisana tokom sukoba sa lovcima J-10C „generacije 4+” Pakistanskog ratnog vazduhoplovstva, koji su nabavljeni iz Kine. Avion J-10C razvijen je paralelno sa modelom J-16 kao lakša i jeftinija alternativa, a poseduje približno upola manju snagu motora i radar sa manje od polovine snage radara većeg aviona. Taj sukob, kao i ubedljivi uspesi aviona J-10C protiv srodnog „Eurofajtera” (Eurofighter) — koji deli zajedničko poreklo sa „Rafalom” — tokom vežbi u Kataru, podstakli su očekivanja da bi eventualni sukobi između modela J-16 i „Rafal” bili krajnje neravnopravni.

(militarywatchmagazine.com)

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