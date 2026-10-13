IZRAELSKI MEDIJI TVRDE: Netanjahu predložio Trampu obnovu rata protiv Irana pre izbora, Hegset za, ostali protiv

IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu razgovarao je sa američkim predsednikom Donaldom Trampom o mogućnosti obnove rata protiv Irana pre izbora u Izraelu i Sjedinjenim Američkim Državama, a kao jedan od razloga naveo je nove zabrinjavajuće poteze Teherana u nuklearnom programu, objavio je danas izraelski Kanal 12, pozivajući se na američke i izraelske zvaničnike.

Foto: Tanjug/AP Photo/Ariel Schalit

Prema navodima izvora, Netanjahu je u prethodne dve nedelje u više navrata razgovarao sa Trampom o mogućnosti obnavljanja opsežnih vojnih operacija protiv Irana, uključujući zajedničke američko-izraelske napade na vojne ciljeve i nuklearna postrojenja.

Američki zvaničnici, navodi Kanal 12, stekli su utisak da Netanjahu želi da se napadi obnove pre izbora, dok je jedan izraelski zvaničnik naveo da je Tramp u početku bio sklon da da "zeleno svetlo", ali da je kasnije njegovo interesovanje za tu ideju oslabilo.

Jedan američki zvaničnik rekao je za izraelsku televiziju da je Tramp više puta menjao stav o tom pitanju, navodeći da je Netanjahuu poručio da nastavi sa pripremama, ali da mu nije dao čvrsto obećanje da će napadi biti pokrenuti.

Najveću podršku obnovi opsežnih vojnih operacija protiv Irana u američkoj administraciji, prema navodima jednog američkog zvaničnika, pružaju ministar odbrane Pit Hegset i CENTCOM.

Većina Trampovih savetnika, međutim, zalaže se za nastavak sankcija i ekonomskog pritiska na Teheran.

U Beloj kući su, prema navodima američkog zvaničnika, svesni unutrašnjopolitičkih interesa Netanjahua, koji veruje da mu položaj premijera tokom rata donosi političku prednost.

(Tanjug)

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