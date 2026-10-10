Svet

IRAN KUPIO VREME DA SE SPREMI ZA JOŠ ŽEŠĆI RAT: Šokantna izjava Trampa - Nema napada do ovog datuma

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

10. 10. 2026. u 22:19

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je u četvrtak da Vašington neće napasti Iran pre izbora za Kongres SAD, zakazanih za 3. novembar, tvrdeći da dve zemlje vode „produktivne“ razgovore o okončanju sedam meseci dugog rata.

ИРАН КУПИО ВРЕМЕ ДА СЕ СПРЕМИ ЗА ЈОШ ЖЕШЋИ РАТ: Шокантна изјава Трампа - Нема напада до овог датума

Foto: Tanjug (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

 - Vodimo produktivne razgovore sa Islamskom Republikom Iran - napisao je Tramp u objavi na društvenoj mreži Truth Social.

 - Nećemo napasti Iran ni u jednom trenutku pre izbora za Kongres SAD, koji će biti održani 3. novembra - naveo je Tramp

Ova najava naizgled je u suprotnosti sa izveštajem izraelskog Kanala 12, prema kojem su visoki američki vojni oficiri ranije ove nedelje obavestili načelnika Generalštaba Izraelskih odbrambenih snaga, general-potpukovnika Ejala Zamira, da su im Bela kuća i Pentagon naložili da se pripreme za veliki napad na Iran u roku od tri nedelje. Taj rok ističe neposredno pred izbore za Kongres SAD.

Zamir je, prema navodima tog medija, upozorio američke kolege da bi takav napad mogao da dovede do odlaganja parlamentarnih izbora u Izraelu, zakazanih za 27. oktobar. Kanal 12 pozvao se na izjave jednog visokog američkog zvaničnika i još jednog neimenovanog zvaničnika.

Prema istom izveštaju, u Jerusalimu procenjuju da bi Iran na američki napad odgovorio masovnim raketnim udarima na Izrael.

Kanal 12 je izvestio i da je Tramp razmatrao mogućnost napada na Iran pre izbora za Kongres SAD. Međutim, visoki zvaničnik Bele kuće rekao je tom mediju da pitanje Irana nije pokrenuto tokom Trampovog razgovora sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom u sredu. Umesto toga, dvojica lidera razgovarala su o trećoj godišnjici napada Hamasa na Izrael, izvedenog 7. oktobra 2023. godine.

BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Putin objasnio Trampu: Zašto Rusija NEĆE pregovarati sa Ukrajinom
Svet

0 0

Putin objasnio Trampu: Zašto Rusija NEĆE pregovarati sa Ukrajinom

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin preneo je tokom telefonskog razgovora američkom predsedniku Donaldu Trampu da je Ukrajina potkopala mogućnost nastavka direktnih mirovnih pregovora, nakon što je pokrenula napad dronovima na Rusiju za vreme izbora za državnu Dumu, izjavio je danas Putinov pomoćnik Jurij Ušakov.

10. 10. 2026. u 08:28

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VIŠE NISAM SREMAC, VEĆ ISTRIJAN: Maca zauvek napustio Srbiju, odselio se u Hrvatsku Dan počinjem i završavam molitvom

"VIŠE NISAM SREMAC, VEĆ ISTRIJAN": Maca zauvek napustio Srbiju, odselio se u Hrvatsku "Dan počinjem i završavam molitvom"