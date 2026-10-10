IRAN KUPIO VREME DA SE SPREMI ZA JOŠ ŽEŠĆI RAT: Šokantna izjava Trampa - Nema napada do ovog datuma
AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je u četvrtak da Vašington neće napasti Iran pre izbora za Kongres SAD, zakazanih za 3. novembar, tvrdeći da dve zemlje vode „produktivne“ razgovore o okončanju sedam meseci dugog rata.
- Vodimo produktivne razgovore sa Islamskom Republikom Iran - napisao je Tramp u objavi na društvenoj mreži Truth Social.
- Nećemo napasti Iran ni u jednom trenutku pre izbora za Kongres SAD, koji će biti održani 3. novembra - naveo je Tramp
Ova najava naizgled je u suprotnosti sa izveštajem izraelskog Kanala 12, prema kojem su visoki američki vojni oficiri ranije ove nedelje obavestili načelnika Generalštaba Izraelskih odbrambenih snaga, general-potpukovnika Ejala Zamira, da su im Bela kuća i Pentagon naložili da se pripreme za veliki napad na Iran u roku od tri nedelje. Taj rok ističe neposredno pred izbore za Kongres SAD.
Zamir je, prema navodima tog medija, upozorio američke kolege da bi takav napad mogao da dovede do odlaganja parlamentarnih izbora u Izraelu, zakazanih za 27. oktobar. Kanal 12 pozvao se na izjave jednog visokog američkog zvaničnika i još jednog neimenovanog zvaničnika.
Prema istom izveštaju, u Jerusalimu procenjuju da bi Iran na američki napad odgovorio masovnim raketnim udarima na Izrael.
Kanal 12 je izvestio i da je Tramp razmatrao mogućnost napada na Iran pre izbora za Kongres SAD. Međutim, visoki zvaničnik Bele kuće rekao je tom mediju da pitanje Irana nije pokrenuto tokom Trampovog razgovora sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom u sredu. Umesto toga, dvojica lidera razgovarala su o trećoj godišnjici napada Hamasa na Izrael, izvedenog 7. oktobra 2023. godine.
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