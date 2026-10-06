"OVO JE NEDOPUSTIV NAPAD" Ursula fon der Lajen o potopljenim brodovima kod Bugarske

PREDSEDNICA Evropske Komisije Ursula fon der Lajen oglasila se povodom napada na brodove u blizini bugarske obale.

Foto: Martin Bertrand / imago stock&people / Profimedia

Kako je istakla "Situacija u Crnom moru izaziva sve veću zabrinutost", te da se radi o komercijalnim brodovima i njihovoj posadi.

- Danas su pogođena dva komercijalna broda u bugarskoj ekonomskoj zoni u Crnom moru. To se dogodilo samo dan nakon što je turski brod koji je prevozio ukrajinsko žito pogođen i potopljen nadomak rumunske obale. - rekla je Ursula

Dodala je još da se tačne okolnosti ovog incidenta utvrđuj, te da je ovakav razvoj događaja veoma zabrinjavajući i još jednom osudila napad na civilne brodove.

The situation in the Black Sea is increasingly concerning. Commercial ships – and innocent crews – are being targeted, with lives already lost at sea. Today, two commercial vessels were hit in Bulgaria’s economic zone in Black Sea. This comes just one day after a Turkish ship carrying Ukrainian grain was struck and sunk off the Romanian coast. While exact circumstances of these incidents are still being established, the developments are very concerning. Attacks on civilian shipping are unacceptable. We stand in full solidarity with our Member States on the Eastern flank. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 6, 2026

Podsetimo se pogođeni brodovi bili su „Alfa Vatan“ pod zastavom Toga, za koji se kaže da je potonuo, i „Able“ pod zastavom Palaua.

Foto: X/visegrad24

Svih 18 članova posade drugog broda napustilo je brod nakon što je izbio požar, a pokupio ih je bugarski brod „Dioskurija“. Još nije utvrđeno odakle su dronovi došli.

Među spašenim članovima posade, jedna osoba je zadobila teške opekotine, a druga je zadobila povredu glave.

Oni su gliserom prevezeni na lečenje u Vojnomedicinsku akademiju u Varni. Preostalih 16 članova posade prevezeno je plovilom granične policije. Većina članova posade bili su turski državljani, a ostali indijski državljani.