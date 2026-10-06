"OVO JE NEDOPUSTIV NAPAD" Ursula fon der Lajen o potopljenim brodovima kod Bugarske
PREDSEDNICA Evropske Komisije Ursula fon der Lajen oglasila se povodom napada na brodove u blizini bugarske obale.
Kako je istakla "Situacija u Crnom moru izaziva sve veću zabrinutost", te da se radi o komercijalnim brodovima i njihovoj posadi.
- Danas su pogođena dva komercijalna broda u bugarskoj ekonomskoj zoni u Crnom moru. To se dogodilo samo dan nakon što je turski brod koji je prevozio ukrajinsko žito pogođen i potopljen nadomak rumunske obale. - rekla je Ursula
Dodala je još da se tačne okolnosti ovog incidenta utvrđuj, te da je ovakav razvoj događaja veoma zabrinjavajući i još jednom osudila napad na civilne brodove.
Podsetimo se pogođeni brodovi bili su „Alfa Vatan“ pod zastavom Toga, za koji se kaže da je potonuo, i „Able“ pod zastavom Palaua.
Svih 18 članova posade drugog broda napustilo je brod nakon što je izbio požar, a pokupio ih je bugarski brod „Dioskurija“. Još nije utvrđeno odakle su dronovi došli.
Među spašenim članovima posade, jedna osoba je zadobila teške opekotine, a druga je zadobila povredu glave.
Oni su gliserom prevezeni na lečenje u Vojnomedicinsku akademiju u Varni. Preostalih 16 članova posade prevezeno je plovilom granične policije. Većina članova posade bili su turski državljani, a ostali indijski državljani.
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