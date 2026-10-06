Svet

"OVO JE NEDOPUSTIV NAPAD" Ursula fon der Lajen o potopljenim brodovima kod Bugarske

JM

06. 10. 2026. u 16:31

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PREDSEDNICA Evropske Komisije Ursula fon der Lajen oglasila se povodom napada na brodove u blizini bugarske obale.

ОВО ЈЕ НЕДОПУСТИВ НАПАД Урсула фон дер Лајен о потопљеним бродовима код Бугарске

Foto: Martin Bertrand / imago stock&people / Profimedia

Kako je istakla "Situacija u Crnom moru izaziva sve veću zabrinutost", te da se radi o komercijalnim brodovima i njihovoj posadi. 

- Danas su pogođena dva komercijalna broda u bugarskoj ekonomskoj zoni u Crnom moru. To se dogodilo samo dan nakon što je turski brod koji je prevozio ukrajinsko žito pogođen i potopljen nadomak rumunske obale. - rekla je Ursula 

Dodala je još da se tačne okolnosti ovog incidenta utvrđuj, te da je ovakav razvoj događaja veoma zabrinjavajući i još jednom osudila napad na civilne brodove. 

Podsetimo se pogođeni brodovi bili su „Alfa Vatan“ pod zastavom Toga, za koji se kaže da je potonuo, i „Able“ pod zastavom Palaua.

Foto: X/visegrad24

Svih 18 članova posade drugog broda napustilo je brod nakon što je izbio požar, a pokupio ih je bugarski brod „Dioskurija“. Još nije utvrđeno odakle su dronovi došli.

Među spašenim članovima posade, jedna osoba je zadobila teške opekotine, a druga je zadobila povredu glave.

Oni su gliserom prevezeni na lečenje u Vojnomedicinsku akademiju u Varni. Preostalih 16 članova posade prevezeno je plovilom granične policije. Većina članova posade bili su turski državljani, a ostali indijski državljani.

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