NEMAČKA AMBASADORKA U LONDONU: Učinićemo sve što je u našoj moći da vratimo Britaniju u EU

NEMAČKA je saopštila da će učiniti sve što može da pomogne Velikoj Britaniji ukoliko odluči da se ponovo pridruži Evropskoj uniji, dok lideri Unije pozivaju premijera Endija Bernama da poništi Bregzit, prenosi danas britanski Telegraf.

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Nemačka ambasadorka u Ujedinjenom Kraljevstvu Suzane Bauman izjavila je za ovaj list da će Berlin biti “partner” u uspostavljanju što ambicioznijih novih odnosa.

Njena izjava usledila je dan nakon što je premijer Bernam rekao da bi Britanija mogla da održi drugi referendum o Bregzitu nakon konsultacija o novim dugoročnim odnosima sa EU.

-Za nas Nemce, Ujedinjeno Kraljevstvo je sastavni deo Evrope, njene istorije, sadašnjosti i budućnosti. Stoga mi je bilo drago da čujem premijera kako govori o različitim opcijama za odnose Britanije sa Evropom, rekla je Bauman.

Podrška najveće ekonomije EU i verovatno najuticajnije države Unije, mogla bi da olakša teške pregovore sa Briselom o uslovima za ponovni ulazak u taj blok.

Bernam se takođe suočava sa oštrim reakcijama zbog svog poteza usmerenog na redefinisanje odnosa nakon Bregzita.

Najdžel Faraž, lider stranke “Reform UK” izjavio je da je spreman da se “bori” protiv Bernama kako bi se zadržao status zemlje van EU.

On je dodao da bi drugi referendum gorko podelio zemlju na način koji možda nikada ranije nije viđen.

U međuvremenu, ekonomisti su upozorili da neizvesnost koja prati eventualno poništavanje Bregzita nosi rizik od novog zastoja u investicijama.

Džulijan Džesop, iz Instituta za ekonomske poslove koji podržava Bregzit, izjavio je da će kompanije brinuti zbog posledica po postojeće trgovinske sporazume i buduće propise, posebno u sektorima visoke tehnologije kao što su nauka o živim sistemima i veštačka Kada bi Velika Britanija podnela zahtev za ponovni ulazak u EU, morala bi da prođe kroz isti proces pristupanja kao i svaka druga potencijalna država članica.

Izvori iz EU jasno su stavili do znanja da London ne može da očekuje zadržavanje svih izuzeća od prava EU koja je stekao tokom 47 godina članstva.

Od Ujedinjenog Kraljevstva bi se takođe očekivalo da se odrekne povraćaja dela sredstava uplaćenih u budžet EU, koji je Margaret Tačer izborila 1984. godine, što bi značilo da svake godine uplaćuje 5 milijardi funti više u fondove Brisela nego što je to činila dok je bila članica.

Tanjug

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