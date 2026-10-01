Svet

MASOVNA TUČA U CENTRU SARAJEVA: Policija na terenu

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

01. 10. 2026. u 22:22

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U CENTRU Sarajeva danas je došlo do tuče više osoba, a u sukobu su, prema videosnimku, korišćene i letve, kao i barske stolice iz obližnjeg ugostiteljskog objekta, preneo je portal Klix.ba.

МАСОВНА ТУЧА У ЦЕНТРУ САРАЈЕВА: Полиција на терену

Foto: Ahmed Hadrovic / Sipa Press / Profimedia

Iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo potvrđeno je da su primili prijavu o narušavanju javnog reda i mira.

-Patrola je na terenu gde se utvrđuju sve okolnosti, kazali su iz MUP-a KS.

Na videosnimku se može videti da je tokom sukoba u ulici Zelenih beretki došlo do fizičkog obračuna, pri čemu su korišćeni i predmeti iz obližnjeg kafića.

Više informacija o ovom incidentu biće poznato nakon okončanja uviđaja i utvrđivanja svih okolnosti događaja.

Tanjug

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