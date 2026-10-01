UPOZORENJE IZ BELE KUĆE Tramp najavio moguće uništenje Irana: "Sa njima nema mira u svetu, pojačaćemo bombardovanje"

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da je moguće da će Sjedinjene Američke Države nakon novembarskih izbora pojačati bombardovanje Irana, navodeći da najnovija ponuda Teherana za prekid sukoba nije dovoljno dobra.

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- Moguće je - odgovorio je Tramp u intervjuu za američki magazin Tajm na pitanje da li razmatra pojačavanje bombardovanja Irana nakon izbora za Kongres 3. novembra.

Komentarišući najnoviji iranski predlog za prekid vatre, Tramp je rekao da neće prihvatiti predlog koji ne bi prihvatio ni pre godinu dana.

- Stvari koje pre godinu dana ne bih odobrio, ne bih ni danas - rekao je on, dodajući da je Iran ponudio da ponovo otvori Ormuski moreuz, ali da to "jednostavno nije dovoljno dobro.

Tramp je ocenio da je američka vojna operacija protiv Irana već ozbiljno oslabila tu zemlju.

- Uništio sam njihov nuklearni kapacitet. Uništio sam njihovu mornaricu, njihovo ratno vazduhoplovstvo i radar - rekao je Tramp i dodao da su stotine "iranskih brodova uništene".

On je rekao da je prvobitno planirao kraću vojnu operaciju, ali da je odlučio da nastavi akciju kako bi sprečio Iran da obnovi svoje vojne i nuklearne kapacitete.

- Mogao sam tada da stanem, ali sam želeo da idem dalje - rekao je Tramp.

Na pitanje o ranijoj izjavi da bi mogao da "uništi" Iran, Tramp je odgovorio: "Da, uradio bih to. Moguće je".

Na pitanje kako predsednik koji sebe naziva predsednikom mira može da govori o uništenju čitave zemlje, Tramp je rekao: "Uništavanjem Irana stvorili smo mir u svetu. Sa Iranom, mislim da nikada ne možete imati mir".

Tramp je pritom tvrdio da je iranska vlada tokom protesta ubila između 72.000 i 75.000 ljudi, navodeći da su te brojke, kako je rekao, dokumentovane.

Tramp je ponovio da Iran više nije u stanju da predstavlja istu vojnu pretnju.

- Njihova ekonomija je gotova. Njihova inflacija je 300 odsto ili tako nešto. Njihova mornarica je nestala, njihovo vazduhoplovstvo je nestalo. Sve je nestalo - rekao je.

Tramp je ocenio da će, ukoliko SAD i Iran postignu sporazum, cena nafte ponovo pasti.

Govoreći o odnosu prema medijima, ponovo kritikovao CNN i MSNBC, tvrdeći da o njegovom radu uglavnom izveštavaju negativno

- Verujem u slobodnu štampu. Verujem u poštenu štampu, ali ne verujem u lažne vesti - rekao je Tramp.

Tramp je rekao da prvi put čuje za navode da je izraelski premijer Benjamin Netanjahu pre napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine bio upozoren na mogućnost velike ofanzive.

- Ne mogu da zamislim ovo - rekao je Tramp.

Na pitanje da li bi Netanjahu trebalo ponovo da bude izabran za premijera Izraela, Tramp je izbegao direktan odgovor.

- Nisam više uključen u politiku - rekao je, ali je dodao da Netanjahua "ne bi trebalo potcenjivati“.

Tramp je rekao da veštačka inteligencija predstavlja novu tehnološku eru koja bi mogla da bude veća od industrijske revolucije.

- Ovo je industrijska revolucija, ali veća. To je internet, ali mnogo veći - rekao je.

Na pitanje o bezbednosnim rizicima AI tehnologije, Tramp je rekao da ne želi da preterana regulacija uspori razvoj američke industrije.

- Ako uvedete regulaciju, mogu da vas izbace iz poslovanja - rekao je.

Tramp je najavio i da želi da formira grupu stručnjaka koja bi ga savetovala o veštačkoj inteligenciji, a izraz "veštačka inteligencija" zamenio je izrazom "super inteligencija".

Američki predsednik je dodao da ne misli da bi SAD trebalo da nacionalizuju vodeće kompanije za razvoj veštačke inteligencije, ali bi, kako je naveo, njegova administracija mogla da traži vlasnički udeo u pojedinim tehnološkim kompanijama u zamenu za državnu podršku.

Govoreći o izborima za Kongres 3. novembra, Tramp je rekao da očekuje dobre rezultate republikanaca i najavio da će aktivno učestvovati u kampanji.

- Mislim da ćemo proći dobro ako budem vodio kampanju, a nameravam da je vodim - rekao je.

Na pitanje šta bi se dogodilo ako demokrate preuzmu kontrolu nad Predstavničkim domom, Tramp je rekao: "Verovatno će krenuti na mene, a ja ću krenuti na njih".

On je odbacio rezultate anketa koje pokazuju pad njegove popularnosti, ocenivši da su ti podaci "lažni".