STIŽE CUNAMI, TALASI CEPAJU OBALE IRANA: Tramp šalje armadu kakvu svet nije video, nova udarna grupa nosača aviona stiže pod Persiju

SAD šalju treću udarnu grupu nosača aviona i dodatne brodove američkih marinaca na Bliski istok, prenosi list The Wall Street Journal, pozivajući se na američke zvaničnike.

Foto: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Mark Peña/Foto: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Apprentice Cesar Nungaray/U.S. Navy

List je ranije, pozivajući se na izvore, objavio da je predsednik SAD Donald Tramp saopštio saradnicima da namerava da obnovi bombardovanje Irana.

- Pentagon šalje na Bliski istok treću udarnu grupu nosača aviona i dodatne brodove američkog Korpusa marinaca, čime će broj američkih vojnika u regionu biti povećan za još 9.000 do 10.000, dok Tramp razmatra mogućnost obnavljanja udara na Iran nakon izbora na polovini mandata - navodi se u tekstu.

Prema informacijama lista, nosač aviona „Teodor Ruzvelt“ i tri desantna broda sa marincima već su krenuli ka Bliskom istoku. U regionu se trenutno nalaze dva američka nosača aviona, „Džordž Buš“ i „Džordž Vašington“. Ukoliko poslednji ostane u regionu nakon dolaska „Ruzvelta“, broj američkih udarnih grupa nosača aviona na Bliskom istoku dostići će tri, prvi put od aprila.

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