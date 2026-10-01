STIŽE CUNAMI, TALASI CEPAJU OBALE IRANA: Tramp šalje armadu kakvu svet nije video, nova udarna grupa nosača aviona stiže pod Persiju
SAD šalju treću udarnu grupu nosača aviona i dodatne brodove američkih marinaca na Bliski istok, prenosi list The Wall Street Journal, pozivajući se na američke zvaničnike.
List je ranije, pozivajući se na izvore, objavio da je predsednik SAD Donald Tramp saopštio saradnicima da namerava da obnovi bombardovanje Irana.
- Pentagon šalje na Bliski istok treću udarnu grupu nosača aviona i dodatne brodove američkog Korpusa marinaca, čime će broj američkih vojnika u regionu biti povećan za još 9.000 do 10.000, dok Tramp razmatra mogućnost obnavljanja udara na Iran nakon izbora na polovini mandata - navodi se u tekstu.
Prema informacijama lista, nosač aviona „Teodor Ruzvelt“ i tri desantna broda sa marincima već su krenuli ka Bliskom istoku. U regionu se trenutno nalaze dva američka nosača aviona, „Džordž Buš“ i „Džordž Vašington“. Ukoliko poslednji ostane u regionu nakon dolaska „Ruzvelta“, broj američkih udarnih grupa nosača aviona na Bliskom istoku dostići će tri, prvi put od aprila.
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