TRENUTNO ISTRAŽUJEMO Tramp: Iran možda povezan sa kopilotom koji je pokušao da obori avion "Flajdubai"

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da bi Iran mogao da bude povezan sa kopilotom aviona kompanije "Flajdubai" koji je pokušao da obori avion na letu ka Izraelu.

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Na pitanje novinara ispred Bele kuće da li je upoznat sa eventualnim vezama između napadača i Teherana, Tramp je rekao da se to trenutno istražuje.

-Rekao bih da je odgovor, na osnovu onoga što čujem, da, rekao je Tramp novinarima u Beloj kući, dodajući da istraga još traje, prenosi Asošiejted pres.

Na pitanje da li bi SAD uzvratile Iranu ukoliko se utvrdi da je Teheran umešan, Tramp je odgovorio:

-Biće pogođeni, veoma snažno, ne brinite.

Incident se dogodio na letu kompanije "Flydubai" iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ka Tel Avivu, sa 174 osobe u avionu, uglavnom izraelskih državljana. Kopilot, državljanin Omana, napao je komandanta leta i naneo mu povrede, nakon čega je avion počeo naglo da gubi visinu, podseća AP.

Putnici su uspeli da uđu u pilotsku kabinu i savladaju kopilota, dok su drugi piloti koji su se nalazili među putnicima pomogli da se avion stabilizuje i sleti u Saudijskoj Arabiji.

Istraga o motivu napada je u toku, a regionalni zvaničnik rekao je da se razmatraju svi scenariji, uključujući terorizam i mogućnost psihičkih problema. Identitet osumnjičenog nije zvanično objavljen.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da je osumnjičeni, prema informacijama kojima raspolaže, prošao islamističku indoktrinaciju, ali njegova kancelarija nije odgovorila na pitanje AP-a na osnovu čega je ta tvrdnja izneta.

Na pitanje o mogućoj umešanosti Irana, Netanjahu je ranije rekao da je "prerano reći".

Izrael je zatražio da njegovim istražiteljima bude omogućeno da učestvuju u ispitivanju osumnjičenog, a bezbednosni i obaveštajni zvaničnici Izraela već su u Saudijskoj Arabiji, navodi AP.

Tanjug

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