ISPISANA ISTORIJA: Postavljena nova prekretnica u odnosima Kine i Amerike
POSETA kineskog predsednika Si Đinpinga Vašingtonu, prva posle 11 godina, ispisala istoriju je i postavila novu prekretnicu u odnosima dve zemlje, naveo je danas za "Njusvik" ambasador Kine u Sjedinjenim Američkim Državama Šije Feng.
On je istovremeno ocenio da je doček Bele kuće bio organizovan po najvišim protokolarnim standardima.
Ambasador je u intervjuu govorio o rezultatima nedavnog samita predsednika Donalda Trampa i Si Đinpinga u Vašingtonu, definišući ključne dogovore i “crvene linije” Pekinga.
Šije je pozvao na hitnu saradnju SAD i Kine u oblasti veštačke inteligencije (AI) kako bi se izbegli katastrofalni rizici, uključujući rizik od “ljudskog izumiranja” usled neregulisane tehnologije.
Ambasador je naglasio da tehnološko odvajanje i izolacionizam predstavljaju stvarni recept za opasnost, dok otvorenost ne stvara nesigurnost.
Šije se osvrnuo i na oblast trgovine, pitanje vojske i borbu protiv narkotika.
On je potvrdio postizanje konkretnih dogovora i razumevanja u cilju održavanja stabilnih odnosa velikih sila, otvaranja novih oblasti saradnje u trgovini, komunikacije među armijama i suzbijanja krijumčarenja narkotika.
Kada je reč o stavu prema ratu u Iranu, kineski zvaničnik je izneo stav Pekinga koji podržava povratak na prekid vatre i stabilizaciju povodom sukoba SAD i Irana.
Šije je priznao da između dve zemlje postoje široki zajednički interesi, ali i ozbiljne razlike i nesuglasice, i istovremeno podvukao četiri ključna pitanja u kojima Bela kuća mora striktno da poštuje poziciju i suverenitet Pekinga.
Kako je on naveo, “četiri crvene linije” jesu pitanje Tajvana, demokratija i ljudska prava, kineski razvojni put i politički sistem, kao i pravo Kine na razvoj.
Ambasador je naglasio da ove oblasti predstavljaju fundamentalne granice u kojima Vašington mora striktno da poštuje poziciju i suverenitet Pekinga kako bi se održali stabilni bilateralni odnosi.
(Tanjug)
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