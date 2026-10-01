ESTONSKI ŠEF DIPLOMATIJE: Ruski napadi nisu hibridni, nego teroristički

MINISTAR spoljnih poslova Estonije Margus Cahkna izjavio je danas da bi evropske zemlje trebalo da prestanu da ruske napade nazivaju "hibridnim", jer je, kako je naveo, reč o terorističkim i sabotažnim napadima koji predstavljaju deo sistematskog ruskog delovanja protiv Evrope.

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"To su teroristički napadi, to su sabotažni napadi i to je deo neke vrste rata", rekao je Cahkna u intervjuu za briselski portal Politiko.

On je to izjavio nakon što je Estonija saopštila da su ruske specijalne službe odgovorne za podmetanje požara u avgustu u objektu kompanije Milrem Robotics u Talinu, koja proizvodi bespilotna kopnena vozila za Ukrajinu.

Trojica državljana Letonije osumnjičena za podmetanje požara predata su Estoniji i protiv njih će biti pokrenut postupak, naveo je Cahkna.

Estonski ministar ocenio je da je za mnoge osobe koje Rusija angažuje za izvođenje napada motiv "laka zarada", a ne ideologija.

Today, Estonia banned the transit of Russian and Belarusian grain through our territory.



Russia attacks Ukrainian ports, blocks Ukraine’s grain exports and then looks for new routes for its own grain. Estonia will not provide one.⁰

I warned already in September: do not make… — Margus Tsahkna (@Tsahkna) October 1, 2026

On je pozvao evropske zemlje da jasno stave do znanja da će osobe koje sarađuju sa ruskim službama biti uhapšene i kažnjene.

"Poruka je da ćete, ako sarađujete sa ruskim tajnim službama, biti uhvaćeni i poslati u zatvor.

Razmislite mnogo puta pre nego što učestvujete u takvim operacijama", rekao je Cahkna.

Prema njegovim rečima, evropske vlade trebalo bi da prikupljaju i razmenjuju dokaze, koordiniraju rad obaveštajnih i bezbednosnih službi i javno utvrđuju odgovornost za napade.

"Tā ir politiska un psiholoģiska spēle, ko Putins spēlē pret mums, lai sētu bailes. Baltijas valstīm un Eiropai pret šo viņa spēli ir jāsaglabā mierīga attieksme." Tā ekskluzīvā intervijā Latvijas Televīzijai šodien teica Igaunijas ārlietu ministrs Marguss Cahkna, kurš Rīgā tikās… pic.twitter.com/PrJkDN6gPQ — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) September 30, 2026

Cahkna je upozorio da je cilj Kremlja da "podeli naša društva, podeli naše jedinstvo i igra na strah", ocenivši da bi ozbiljniji napadi mogli uslediti ukoliko ruski predsednik Vladimir Putin zaključi da Evropska unija ne reaguje zajednički.

- Rusija trenutno nije u stanju da izvede punu vojnu agresiju ili napade na NATO. Ali to ne znači da se to ne može dogoditi u budućnosti. Zato iskoristimo ovo vreme za pripremu - poručio je estonski ministar.

On je upozorio da evropske zemlje moraju bolje da koordiniraju obaveštajne službe i ozbiljno shvate pretnje koje dolaze iz Rusije.

(Tanjug)

