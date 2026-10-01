Svet

ESTONSKI ŠEF DIPLOMATIJE: Ruski napadi nisu hibridni, nego teroristički

JM

01. 10. 2026. u 21:04

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MINISTAR spoljnih poslova Estonije Margus Cahkna izjavio je danas da bi evropske zemlje trebalo da prestanu da ruske napade nazivaju "hibridnim", jer je, kako je naveo, reč o terorističkim i sabotažnim napadima koji predstavljaju deo sistematskog ruskog delovanja protiv Evrope.

ЕСТОНСКИ ШЕФ ДИПЛОМАТИЈЕ: Руски напади нису хибридни, него терористички

Foto/x/@yes_ukraine

"To su teroristički napadi, to su sabotažni napadi i to je deo neke vrste rata", rekao je Cahkna u intervjuu za briselski portal Politiko.

On je to izjavio nakon što je Estonija saopštila da su ruske specijalne službe odgovorne za podmetanje požara u avgustu u objektu kompanije Milrem Robotics u Talinu, koja proizvodi bespilotna kopnena vozila za Ukrajinu. 

Trojica državljana Letonije osumnjičena za podmetanje požara predata su Estoniji i protiv njih će biti pokrenut postupak, naveo je Cahkna.

Estonski ministar ocenio je da je za mnoge osobe koje Rusija angažuje za izvođenje napada motiv "laka zarada", a ne ideologija.

On je pozvao evropske zemlje da jasno stave do znanja da će osobe koje sarađuju sa ruskim službama biti uhapšene i kažnjene.

"Poruka je da ćete, ako sarađujete sa ruskim tajnim službama, biti uhvaćeni i poslati u zatvor.

Razmislite mnogo puta pre nego što učestvujete u takvim operacijama", rekao je Cahkna.

Prema njegovim rečima, evropske vlade trebalo bi da prikupljaju i razmenjuju dokaze, koordiniraju rad obaveštajnih i bezbednosnih službi i javno utvrđuju odgovornost za napade.

Cahkna je upozorio da je cilj Kremlja da "podeli naša društva, podeli naše jedinstvo i igra na strah", ocenivši da bi ozbiljniji napadi mogli uslediti ukoliko ruski predsednik Vladimir Putin zaključi da Evropska unija ne reaguje zajednički.

- Rusija trenutno nije u stanju da izvede punu vojnu agresiju ili napade na NATO. Ali to ne znači da se to ne može dogoditi u budućnosti. Zato iskoristimo ovo vreme za pripremu - poručio je estonski ministar.

On je upozorio da evropske zemlje moraju bolje da koordiniraju obaveštajne službe i ozbiljno shvate pretnje koje dolaze iz Rusije.

(Tanjug)
 

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