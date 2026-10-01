PUTIN NA VALDAJU: Nema potrebe odgovarati na pitanje zašto Rusija želi pregovore
RUSKI predsednik Vladimir Putin je istakao da nema potrebe odgovarati na pitanje zašto Rusija teži pregovorima o sukobu u Ukrajini dok istovremeno pobeđuje na bojnom polju.
-Većina vojnih stručnjaka kaže da Rusija trenutno pobeđuje u ratu. Dakle, moje pitanje je sledeće: u suštini... s obzirom na ovaj scenario, s obzirom na to koliko puta ste odbijeni i s obzirom na stanje sukoba, zašto želite da uđete u pregovore?, upitao je američki novinar Rik Sančez Putina tokom plenarne sednice 23. godišnjeg skupa Valdajskog kluba.
-Nakon takvog pitanja, čovek možda ne bi ni morao da odgovori. Razlog je naivnost – preterana i tradicionalna u ruskoj političkoj sferi – i vera u budućnost, našalio se Putin u svom odgovoru.
Valdajski klub je udruženje vodećih stranih i ruskih stručnjaka iz oblasti političkih nauka, ekonomije, istorije i međunarodnih odnosa. Klub je osnovan u septembru 2004. godine na inicijativu novinske agencije „RIA Novosti”, Saveta za spoljnu i odbrambenu politiku, kao i časopisa *Russia in Global Affairs* i *Russia Profile*. Klub je dobio ime po mestu održavanja svoje prve konferencije, koja je održana u Velikom Novgorodu, u blizini jezera Valdaj.
Valdaj predstavlja jednu od vodećih svetskih platformi za interakciju između ruske i međunarodne intelektualne i političke elite.
(ria.ru)
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