DRONOVI POGODILI MOST U KIJEVU: Obustavljen saobraćaj metroa (VIDEO)

DVA udara dronova pogodila su područje u blizini potporne strukture kijevskog mosta Pivdenji (Jug), što je navelo vlasti da obustave metro i površinski saobraćaj javnog prevoza preko mosta.

Foto: Printscreen / X / icardo8

- Dva udara dronom u blizini potporne strukture mosta Pivdennii (Jug) - rekao je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko na Telegramu.

Ukrainian sources: The Southern Bridge in Kiev was damaged by drone strikes, but traffic has resumed. Further strikes could have a cumulative effect; even partial disruption of traffic on the bridge could cost Ukraine an estimated $180 million. https://t.co/fex1SJstZA pic.twitter.com/TagVw5oan2 — Bashkarma🇺🇸🌏🇷🇺 (@Karmabash) October 1, 2026

Specijalisti iz opštinskog preduzeća Kijevavtošljahmist trenutno pregledaju most kako bi procenili njegovo stanje nakon udara, navodi se u izveštaju.

Ranije su lokalni Telegram kanali izvestili da je dron Šahed udario u most dok ga je voz metroa prelazio, navodno izduvavajući prozore u jednom od vagona.

Telegram kanali su takođe vrveli video snimcima i fotografijama koje navodno pokazuju trenutak udara, požare u blizini nosača mosta i ostatke i ono što je izgledalo kao motori dronova razbacani po kolovozu.

🇷🇺🇺🇦 Russian Armed Forces reportedly struck the Southern Bridge (Yuzhny Most) in Kiev, Ukraine, at least twice with Geran-5 drones. This structure is a vital crossing over the Dnepr River, carrying both traffic and metro lines. pic.twitter.com/WiTdrROSUw — Sputnik🛰️ (@SputniksWorld) October 1, 2026

Sergej Beskrestnov ("Fleš“), savetnik predsednika za razvoj odbrambenih tehnologija, izvestio je na Telegramu da su u četvrtak, 30. septembra, ruske snage prvi put koristile specijalizovanu bojevu glavu za sečenje u obliku na bespilotnoj letelici sa mlaznim pogonom (UAV).

- Ova vrsta bojeve glave je dizajnirana posebno za uništavanje visokonaponskih stubova i čeličnih mostova. Uređaj se sastoji od glavnog punjenja od 40 kilograma i četiri udarna modula - napisao je on.

- Verujem da neprijatelj planira da napadne kritične visokonaponske dalekovode - dodao je on.

Vredi napomenuti da je Ana Minijukova, stručnjak i inženjer transportne infrastrukture, ranije rekla da su mostovi dizajnirani da izdrže značajna opterećenja i rade u ekstremnim uslovima.

- Njihov dizajn uključuje sigurnosnu marginu, a oštećenje pojedinačnih elemenata ne mora nužno dovesti do kolapsa cele strukture. Istovremeno, konstrukcije mosta nisu testirane na otpornost na savremena borbena oštećenja, poput one izazvane balističkim projektilima -

Na pitanje da li bi most mogao biti uništen jednim ili više raketnih udara, rekla je - Malo verovatno -

- Da li je moguće uništiti ili oštetiti ploču kolovoza? Sasvim verovatno. Istovremeno, zamena ili popravljanje je skupo, ali ne traje dugo - navodi se u izveštaju.

Miniukova je navela most Antonivka u Hersonu kao primer koliko je udara bilo potrebno da se uništi, kao i Kerčki most na Krimu, gde je za popravku oštećenih raspona i obnavljanje saobraćaja trebalo dosta vremena.

(Kyiv Post)