DRONOVI POGODILI MOST U KIJEVU: Obustavljen saobraćaj metroa (VIDEO)
DVA udara dronova pogodila su područje u blizini potporne strukture kijevskog mosta Pivdenji (Jug), što je navelo vlasti da obustave metro i površinski saobraćaj javnog prevoza preko mosta.
- Dva udara dronom u blizini potporne strukture mosta Pivdennii (Jug) - rekao je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko na Telegramu.
Specijalisti iz opštinskog preduzeća Kijevavtošljahmist trenutno pregledaju most kako bi procenili njegovo stanje nakon udara, navodi se u izveštaju.
Ranije su lokalni Telegram kanali izvestili da je dron Šahed udario u most dok ga je voz metroa prelazio, navodno izduvavajući prozore u jednom od vagona.
Telegram kanali su takođe vrveli video snimcima i fotografijama koje navodno pokazuju trenutak udara, požare u blizini nosača mosta i ostatke i ono što je izgledalo kao motori dronova razbacani po kolovozu.
Sergej Beskrestnov ("Fleš“), savetnik predsednika za razvoj odbrambenih tehnologija, izvestio je na Telegramu da su u četvrtak, 30. septembra, ruske snage prvi put koristile specijalizovanu bojevu glavu za sečenje u obliku na bespilotnoj letelici sa mlaznim pogonom (UAV).
- Ova vrsta bojeve glave je dizajnirana posebno za uništavanje visokonaponskih stubova i čeličnih mostova. Uređaj se sastoji od glavnog punjenja od 40 kilograma i četiri udarna modula - napisao je on.
- Verujem da neprijatelj planira da napadne kritične visokonaponske dalekovode - dodao je on.
Vredi napomenuti da je Ana Minijukova, stručnjak i inženjer transportne infrastrukture, ranije rekla da su mostovi dizajnirani da izdrže značajna opterećenja i rade u ekstremnim uslovima.
- Njihov dizajn uključuje sigurnosnu marginu, a oštećenje pojedinačnih elemenata ne mora nužno dovesti do kolapsa cele strukture. Istovremeno, konstrukcije mosta nisu testirane na otpornost na savremena borbena oštećenja, poput one izazvane balističkim projektilima -
Na pitanje da li bi most mogao biti uništen jednim ili više raketnih udara, rekla je - Malo verovatno -
- Da li je moguće uništiti ili oštetiti ploču kolovoza? Sasvim verovatno. Istovremeno, zamena ili popravljanje je skupo, ali ne traje dugo - navodi se u izveštaju.
Miniukova je navela most Antonivka u Hersonu kao primer koliko je udara bilo potrebno da se uništi, kao i Kerčki most na Krimu, gde je za popravku oštećenih raspona i obnavljanje saobraćaja trebalo dosta vremena.
(Kyiv Post)
Preporučujemo
ZELENSKI BEŽI IZ KIJEVA? Novo upozorenje iz Velike Britanije: Ako se to dogodi...
01. 10. 2026. u 12:27
NAJCRNjE VESTI ZA KIJEV: "Ukrajinci mogu samo da se mole Bogu"
30. 09. 2026. u 13:15
RUSIJA ODLUČNA DA POBEDI: Ukrajinska ekonomija u očaju, zima će biti veliki izazov
30. 09. 2026. u 22:05
Putin poslao poruku: Nadam se da će Vučić biti premijer Srbije
2026-10-01 19:20:00
Novi Putinov namet: Udara po džepu, evo kako to utiče na Ruse u Srbiji
2026-10-01 15:39:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)