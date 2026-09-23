SAD POZVALE PUTINA NA SAMIT G20 U MAJAMIJU: Prilika za novi susret sa Trampom

SJEDINjENE Američke Države su pozvale ruskog predsednika Vladimira Putina na samit G20 u Majamiju u decembru i nadaju se da će pristati da prisustvuje, rekao je državni sekretar SAD Marko Rubio.

Foto: Drew ANGERER/AFP/Profimedia

Prema rečima američkog državnog sekretara, prisustvo ruskog lidera na samitu stvoriće priliku za razgovor sa predsednikom SAD Donaldom Trampom.

Na marginama Generalne skupštine UN u Njujorku danas je održan sastanak ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova i američkog državnog sekretara Marka Rubija, koji je trajao oko sat vremena.

Lavrov je ranije rekao da će tokom susreta sa Rubiom govoriti o stavu Vašingtona o Ukrajini i posredničkim naporima SAD u rešavanju konflikta.

(rt.rs)

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