SAD POZVALE PUTINA NA SAMIT G20 U MAJAMIJU: Prilika za novi susret sa Trampom
SJEDINjENE Američke Države su pozvale ruskog predsednika Vladimira Putina na samit G20 u Majamiju u decembru i nadaju se da će pristati da prisustvuje, rekao je državni sekretar SAD Marko Rubio.
Prema rečima američkog državnog sekretara, prisustvo ruskog lidera na samitu stvoriće priliku za razgovor sa predsednikom SAD Donaldom Trampom.
Na marginama Generalne skupštine UN u Njujorku danas je održan sastanak ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova i američkog državnog sekretara Marka Rubija, koji je trajao oko sat vremena.
Lavrov je ranije rekao da će tokom susreta sa Rubiom govoriti o stavu Vašingtona o Ukrajini i posredničkim naporima SAD u rešavanju konflikta.
(rt.rs)
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