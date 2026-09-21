Svet

IRANSKI KOMANDANT ZAPRETIO: Spremni smo za "neprijateljsku agresiju"

В.Н.

21. 09. 2026. u 16:22

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KOMANDANT Vojske Islamske Republike Iran, general-major Amir Hatami, izjavio je da su oružane snage zemlje "u potpunosti pripremljene, budne i spremne" da se suoče sa eventualnim novim napadom Sjedinjenih Američkih Država ili Izraela.

ИРАНСКИ КОМАНДАНТ ЗАПРЕТИО: Спремни смо за непријатељску агресију

Foto: Sobhan Farajvan / Zuma Press / Profimedia

"Nijednog trenutka nećemo oklevati da branimo nezavisnost, bezbednost i teritorijalni integritet Irana", preneli su zvanični mediji Hatamijeve reči.

Istakao je i da je vojska i ranije "branila opstanak zemlje suočena sa agresijom neprijatelja".

Izjava dolazi u trenutku sve veće zabrinutosti širom Bliskog istoka da bi SAD mogle da pokrenu nove vojne udare na Iran, dok je rat, koji traje skoro sedam meseci, u pat-poziciji.

Američki predsednik Donald Tramp rekao je u nedelju da je u "fazi donošenja odluke" kada je reč o Iranu i da opcije uključuju "njegovo uništenje", ekonomski pritisak ili mirovni sporazum.

Dodao je da bi bio spreman da se ove nedelje sastane sa iranskim predsednikom Masudom Pezeškijanom na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku.

(Al Jazeera)

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