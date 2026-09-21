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TRAMP NASTAVLJA DA VRŠI PRITISAK: Iran neće moći da drži svet kao taoca, a kamoli Ormuski moreuz pod nuklearnim kišobranom

В.Н.

21. 09. 2026. u 08:58

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AMERIČKI izaslanik pri UN Majk Volc izjavio je danas da je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp odlučan da obezbedi da Iran nikada ne stekne nuklearno oružje, uz poruku da su vrata za povratak Teherana za pregovarački sto i dalje otvorena ako to učini "u dobroj veri".

ТРАМП НАСТАВЉА ДА ВРШИ ПРИТИСАК: Иран неће моћи да држи свет као таоца, а камоли Ормуски мореуз под нуклеарним кишобраном

Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

- Predsednik Tramp je odlučan da obezbedi da Iran nikada ne može da drži svet kao taoca nuklearnim oružjem i nastaviće da vrši maksimalan pritisak kako bi ostvario taj cilj - naveo je Volc u objavi na platformi Iks.

Volc je u objavi podelio i deo svog izlaganja na događaju u Njujorku koji je organizovao Al-Monitor, tokom kojeg je američko-izraelski rat protiv Irana opisao kao nastavak 47-godišnjeg sukoba.

Foto: Tanjug/AP/Seth Wenig

- Predsednik je odlučan da ostane fokusiran na svoje ciljeve. Iran, najveći i najplodniji sponzor terorizma kojeg je svet ikada video, sigurno neće moći da drži svet kao taoca, a kamoli Ormuski moreuz pod nuklearnim kišobranom - rekao je Volc.

Iran negira da nastoji da razvije nuklearno oružje.

Teheran je 2015. godine sa svetskim silama potpisao sporazum kojim je ograničio svoj nuklearni program u zamenu za ublažavanje sankcija, ali su se SAD tokom prvog Trampovog mandata povukle iz sporazuma, nakon čega je on prestao da funkcioniše.

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

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