Svet

RUSIJA GAĐALA BRODOVE U LUCI ODESA: Pogledajte neverovatan snimak udara bespilotnih letelica (VIDEO)

В.Н.

19. 09. 2026. u 17:30

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

RUSKA vojska je koristila bespilotne letelice (BPLO) "geran-4 siker" u napadu na brod za rasute terete u Crnom moru i tanker u luci Odesa, koji su korišćeni za prevoz vojne opreme za ukrajinske oružane snage .Ministarstvo odbrane objavilo je snimak napada.

РУСИЈА ГАЂАЛА БРОДОВЕ У ЛУЦИ ОДЕСА: Погледајте невероватан снимак удара беспилотних летелица (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Izvestija

"Operateri dronova ciljali su brod za rasute terete i tanker koji je učestvovao u isporuci vojne opreme za ukrajinske oružane snage u luku Odesa", navodi se u saopštenju ministarstva

Na snimku se vide posade bespilotnih letelica koje ciljaju plovila u luci Odesa i u Crnom moru. Brod za suvi teret je navodno prolazio kroz luku kako bi dostavio teret ukrajinskim oružanim snagama.

"Vojni teret sa broda Geranijum se spaljuje zajedno sa brodovima", dodalo je Ministarstvo odbrane Rusije.

(Izvestija)

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

ARKTIČKI FIJASKO MARINACA: Nove čizame se raspadale na ledu, vojnici morali da kupuju norvešku obuću - „Made in USA“ pao na ispitu hladnoće
Svet

0 0

ARKTIČKI FIJASKO MARINACA: Nove čizame se raspadale na ledu, vojnici morali da kupuju norvešku obuću - „Made in USA“ pao na ispitu hladnoće

TREBALO je to da bude demonstracija sposobnosti američkih marinaca da deluju u nekim od najtežih uslova na svetu. Umesto toga, tokom priprema za veliku NATO vežbu u Norveškoj pojavila se neočekivana prepreka - američkim vojnicima počele su da se raspadaju gotovo potpuno nove čizme. Problemi su se pojavili nakon samo nekoliko dana provedenih na snegu i ledu. Na koži su nastajale rupe, đonovi su se odvajali, a u obuću je ulazila ledena voda. Kod nekih vojnika delovi pete pritiskali su tetive, dok su se na drugim čizmama brzo trošile unutrašnje obloge ili popuštale ušice za pertle.

18. 09. 2026. u 15:27

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSKO OKO IZ SVEMIRA UPRAVLJA NAJMOĆNIJOM ARMIJOM SVETA: Putin saopštio šta se sprema, na jedan njegov namig stuštiće se pakao

RUSKO "OKO" IZ SVEMIRA UPRAVLjA NAJMOĆNIJOM ARMIJOM SVETA: Putin saopštio šta se sprema, na jedan njegov namig stuštiće se pakao