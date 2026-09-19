RUSIJA GAĐALA BRODOVE U LUCI ODESA: Pogledajte neverovatan snimak udara bespilotnih letelica (VIDEO)
RUSKA vojska je koristila bespilotne letelice (BPLO) "geran-4 siker" u napadu na brod za rasute terete u Crnom moru i tanker u luci Odesa, koji su korišćeni za prevoz vojne opreme za ukrajinske oružane snage .Ministarstvo odbrane objavilo je snimak napada.
"Operateri dronova ciljali su brod za rasute terete i tanker koji je učestvovao u isporuci vojne opreme za ukrajinske oružane snage u luku Odesa", navodi se u saopštenju ministarstva
Na snimku se vide posade bespilotnih letelica koje ciljaju plovila u luci Odesa i u Crnom moru. Brod za suvi teret je navodno prolazio kroz luku kako bi dostavio teret ukrajinskim oružanim snagama.
"Vojni teret sa broda Geranijum se spaljuje zajedno sa brodovima", dodalo je Ministarstvo odbrane Rusije.
(Izvestija)
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