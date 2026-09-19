TRAMP OBJAVIO SPORAZUM KOJI MENJA ODNOSE NA ARKTIKU? Oglasili se Danska i Grenland

ZVANIČNICI Danske i Grenlanda danas su saopštili da bilo kakav sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama neće ugroziti suverenitet Grenlanda, nakon što je američki predsednik Donald Tramp poručio da je postignut dogovor koji Vašingtonu daje "trajnu kontrolu" nad bezbednosnim pitanjima na tom arktičkom ostrvu.

Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Danski ministar spoljnih poslova Lars Loke Rasmusen je u saopštenju naveo da bi "sledeća nedelja mogla biti dobra nedelja - za Grenland, Dansku i Sjedinjene Države", prenosi Rojters.

- Nadamo se da će period neizvesnosti ustupiti mesto obavezujućem sporazumu koji jača bezbednost na Arktiku i u severnom Atlantiku, a time i našu zajedničku bezbednost u okviru NATO-a i Evrope - uz poštovanje 'crvenih linija' (danskog) kraljevstva - rekao je Loke Rasmunsen.

Premijer Grenlanda Jens-Frederik Nilsen je u objavi na Fejsbuku rekao da mu je drago, "u ime Grenlanda", što se približava zaključivanje sporazuma, "koji koristi" ne samo kolektivnoj bezbednosti, već i daljem razvoju zemlje.

- Sporazum uvažava suverenitet i teritorijalni integritet našeg kraljevstva i pravo naroda Grenlanda na samoopredeljenje - dodao je Nilsen.

Tramp je juče objavio da su SAD postigle sporazum sa Danskom i Grenlandom koji SAD daje trajnu kontrolu nad bezbednošću i svim drugim potrebama na Grenlandu.

Prema njegovim rečima, sporazum predviđa da nijedan protivnik SAD ubuduće neće moći da uspostavi bazu, vojno prisustvo ili realizuje osetljive investicije na Grenlandu bez izričitog pisanog odobrenja Vašingtona.

Tramp je naveo da sporazum, za koji je rekao da će imati "neograničeni rok trajanja", neće zahtevati finansijske troškove za SAD.

(RT Balkan)