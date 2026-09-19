Svet

BRITANSKE BAZE POD NAPADOM DRONOVA? Zabeleženo čak 340 incidenata, London na udaru nove pretnje

Драгана Дрлачић

19. 09. 2026. u 17:23

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BESPRAVNO prisutni dronovi gotovo svakodnevno ugrožavaju britanske vojne baze, čime Velika Britanija postaje ranjiva na sve veće pretnje od strane Irana, piše danas list Independent.

БРИТАНСКЕ БАЗЕ ПОД НАПАДОМ ДРОНОВА? Забележено чак 340 инцидената, Лондон на удару нове претње

SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

PODACI do kojih je list došao pokazuju da je u periodu do avgusta 2026. godine zabeleženo oko 340 bezbednosnih incidenata u kojima su učestvovali dronovi, a koji su se dogodili u objektima britanskog Ministarstva odbrane, ili u njihovoj neposrednoj blizini.

Tokom 2025. godine zabeleženo je ukupno 250 incidenata, što je dvostruko više u odnosu na 126 slučajeva registrovanih prethodne godine.

Stručnjaci upozoravaju da ovaj alarmantan porast odražava nedostatak bezbednosnih mera i nespremnost vlade da se suprotstavi neprijateljskim pretnjama u trenutku kada dolazi do snažne eskalacije tenzija izazvanih postupcima ruskog predsednika Vladimira Putina, kao i agresije od strane Irana, navodi britanski list.

Ministarstvo odbrane nije želelo da iznese detalje o tome ko stoji iza ovih pretnji.

Bivši ministar odbrane iz redova konzervativaca i nekadašnji kapetan britanske vojske, Tobajas Elvud, izjavio je da nagli porast broja otkrivenih incidenata sa dronovima u Velikoj Britaniji pokazuje da se britanska vojska posmatra “kao meta”, i dodao da je vlada “uspavana” i da ne prepoznaje te pretnje.

“Ovde, u Velikoj Britaniji, ne činimo ništa po pitanju zaštite naše kritične nacionalne infrastrukture, kao ni vojnih baza, a to je veoma lak način da se izazove poremećaj”, upozorio je on.

Kako se navodi, trenutno je reč samo o dronovima koji deluju samostalno i pasivno, ali nije potreban veliki korak da im se doda kinetička komponenta i da se učine smrtonosnim.

Iran “stoprocentno” odgovorni za mnoge od tih incidenata.

Ovo se dešava u trenutku rastuće zabrinutosti za sposobnost Ujedinjenog Kraljevstva da se odbrani, kao i snažnog pritiska na Laburističku stranku da poveća izdvajanja za odbranu i nacionalnu bezbednost stavi u prvi plan.

(Tanjug

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