UZBUNA U SAUDIJSKOJ ARABIJI: Rakete i dronovi Huta iznad Rijada (VIDEO)

SAUDIJSKA Arabija izdala je kasno sinoć i rano jutros niz vanrednih upozorenja širom zemlje na "neprijateljsku vazdušnu pretnju", a upozorenje se odnosilo i na Rijad.

Foto: Luo Chen/Xinhua News/Profimedia

Plamen i veliki oblak crnog dima videli su se danas u blizini aerodroma u Rijadu, a čula se i eksplozija, dok je na snazi bila uzbuna zbog presretanja raketa i dronova koje su lansirali pripadnici militantne grupe Huti iz susednog Jemena, javlja Rojters pozivajući se na izvore.

Saudi Arabia is getting hit hard pic.twitter.com/IGUwllloo2 — Too $hort (@sonofsomali) September 19, 2026

Jedan očevidac rekao je da se u blizini aerodroma u glavnom gradu Saudijske Arabije video plamen i veliki oblak crnog dima.

Saudijska Arabija izdala je kasno sinoć i rano jutros niz vanrednih upozorenja širom zemlje na "neprijateljsku vazdušnu pretnju", a upozorenje se odnosilo i na Rijad.

BREAKING: For the first time in four years, Yemen's Houthis have struck Saudi Arabia's King Khalid International Airport in Riyadh with drones, hitting the main jet fuel tanks, with flames and a massive plume of black smoke over the airport, per Reuters.



Saudi Arabia lost its… pic.twitter.com/DZq4KrcMOX — The Hormuz Letter (@HormuzLetter) September 19, 2026

Najmanje jedna eksplozija se čula u Rijadu, nakon izdatih upozorenja, prenosi Tanjug pisanje AP-a.

Uzbuna u Rijadu bila je prva u saudijskoj prestonici, od početka poslednje eskalacije sukoba sa Hutima, koje podržava Iran, i koji se bore protiv snaga međunarodno priznate vlade u Jemenu, koje podržava Saudijska Arabija.

Nije bilo izveštaja o žrtvama ili šteti nakon što su uzbune prekinute a saudijske vlasti nisu saopštile šta je izazvalo uzbune ili uzrok eksplozija koje su se čule, ali su prethodno izvestile da se presreću rakete i dronovi Huta.

(RT Balkan)

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