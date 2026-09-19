HAOS NA ULICAMA HAGA: Demonstranti napali policiju, uvedeno vanredno stanje (VIDEO)

NEKOLIKO stotina učesnika protesta u Hagu, koji su organizovale grupe krajnje desnice zbog holandske imigracione politike, danas je počelo da koristi nasilje i da baca petarde na policiju, nakon čega je zamenik gradonačelnika raspustio skup oko 14.15 sati, a demonstranti su pozvani da se raziđu.

Foto: Printskrin Iks/Europa.com

Protest "Mi smo narod" počeo je u parku Malijeveld u Hagu a na transparentima i odeći učesnika mogli su se videti slogani kao što su "životi belih su važni", "prvo beli muškarci" i "repatrijacija", kao i keltski krstovi, prenosi portal Nu.nl.

🇳🇱 Clashes broke out in the streets of The Hague, Netherlands, as police confronted protesters during a nationalist demonstration.



Mounted police and tear gas were used to disperse the crowd, while some protesters threw flares at officers.



Chants included calls for… pic.twitter.com/FCwHaVDTV6 — Europa.com (@europa) September 19, 2026

Zbog nasilja na demonstracijama opština je proglasila vanredno stanje za niz naselja oko Malijevelda.

Demonstrante koji su upotrebili nasilje prema pripadnicima regularne policije u dužem periodu je držala opkoljene policija za razbijanje demonstracija, a učesnici protesta su zamoljeni da napuste to područje.

(Tanjug)

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