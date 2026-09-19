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HAOS NA ULICAMA HAGA: Demonstranti napali policiju, uvedeno vanredno stanje (VIDEO)

Т.Ј.

19. 09. 2026. u 15:58

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NEKOLIKO stotina učesnika protesta u Hagu, koji su organizovale grupe krajnje desnice zbog holandske imigracione politike, danas je počelo da koristi nasilje i da baca petarde na policiju, nakon čega je zamenik gradonačelnika raspustio skup oko 14.15 sati, a demonstranti su pozvani da se raziđu.

ХАОС НА УЛИЦАМА ХАГА: Демонстранти напали полицију, уведено ванредно стање (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Iks/Europa.com

Protest "Mi smo narod" počeo je u parku Malijeveld u Hagu a na transparentima i odeći učesnika mogli su se videti slogani kao što su "životi belih su važni", "prvo beli muškarci" i "repatrijacija", kao i keltski krstovi, prenosi portal Nu.nl.

Zbog nasilja na demonstracijama opština je proglasila vanredno stanje za niz naselja oko Malijevelda.

Demonstrante koji su upotrebili nasilje prema pripadnicima regularne policije u dužem periodu je držala opkoljene policija za razbijanje demonstracija, a učesnici protesta su zamoljeni da napuste to područje.

(Tanjug)

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