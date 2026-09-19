HAOS NA ULICAMA HAGA: Demonstranti napali policiju, uvedeno vanredno stanje (VIDEO)
NEKOLIKO stotina učesnika protesta u Hagu, koji su organizovale grupe krajnje desnice zbog holandske imigracione politike, danas je počelo da koristi nasilje i da baca petarde na policiju, nakon čega je zamenik gradonačelnika raspustio skup oko 14.15 sati, a demonstranti su pozvani da se raziđu.
Protest "Mi smo narod" počeo je u parku Malijeveld u Hagu a na transparentima i odeći učesnika mogli su se videti slogani kao što su "životi belih su važni", "prvo beli muškarci" i "repatrijacija", kao i keltski krstovi, prenosi portal Nu.nl.
Zbog nasilja na demonstracijama opština je proglasila vanredno stanje za niz naselja oko Malijevelda.
Demonstrante koji su upotrebili nasilje prema pripadnicima regularne policije u dužem periodu je držala opkoljene policija za razbijanje demonstracija, a učesnici protesta su zamoljeni da napuste to područje.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: Protest u Podgorici: "Turci napolje"
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
ALBANSKA SRAMOTA! Izbacio Srbiju sa Svetskog prvenstva, pa uradio nešto nečuveno nakon presude Hašimu Tačiju
17. 09. 2026. u 06:14 >> 08:07
SKANDALOZNA HAŠKA PRESUDA! Posipanje soku na krvave rane žrtava
16. 09. 2026. u 21:49
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"ISPOD ČASTI MI JE...": Memedović surovo - nakon OTKAZA, uputio otvoreno pismo RTS-u "Mogao sam davno da odem za veće pare!"
JOVAN Memedović, voditelj kviza "Potera" i emisije "Sasvim prirodno", pre tri godine je dao otkaz na Javnom servisu.
18. 09. 2026. u 14:09 >> 19:32
Komentari (0)