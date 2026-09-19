Svet

UKRAJINSKI DRONOVI NAD RJAZANJOM: Ruska PVO oborila pet letelica

Драгана Дрлачић

19. 09. 2026. u 16:02

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PET ukrajinskih bespilotnih letelica je oboreno iznad Rjazanjske oblasti tokom noći; nije bilo žrtava, saopštio je u subotu regionalni guverner Pavel Malkov.

УКРАЈИНСКИ ДРОНОВИ НАД РЈАЗАЊОМ: Руска ПВО оборила пет летелица

Vladimir Gerdo / Zuma Press / Profimedia

Prema podacima ruskog Ministarstva odbrane , tokom protekle noći, snage protivvazdušne odbrane presrele su i uništile 344 bespilotne letelice tipa avion, uključujući i one iznad teritorije Rjazanjske oblasti.

- Pet bespilotnih letelica je oboreno iznad Rjazanjske oblasti večeras. Nije bilo žrtava niti štete - napisao je Malkov na platformi Maks.

(Ria Novosti)

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