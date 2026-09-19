OGLASIO SE PUTIN: Čestitao Kambolovu na izboru za predsednika Južne Osetije

RUSKI predsednik Vladimir Putin čestitao je danas Maratu Kambolovu izbor za predsednika samoproglašene Južne Osetije.

Foto: Tanjug/Sergey Otroshko/Roscongress Foundation via AP

"Tako ubedljiva pobeda na izborima potvrdila je visok nivo poverenja u vas od strane građana Južne Osetije", navodi se u telegramu čestitki koji je objavljen na sajtu Kremlja, prenose RIA Novosti.

Ruski predsednik je istakao da su odnosi između Moskve i glavnog grada Južne Osetije, Činvalija, prijateljski i saveznički.

Putin je takođe izrazio uverenje da će Kambolovljev rad doprineti razvoju saradnje između Rusije i Južne Osetije, u interesu bezbednosti i stabilnosti.

Prevremeni predsednički izbori u Južnoj Osetiji održani su juče, a na njima je Marat Kambolov dobio 85,12 odsto glasova, prema preliminarnim podacima Centralne izborne komisije, na osnovu 99 odsto obrađenih podataka sa biračkih mesta.

Južna Osetija je jednostrano proglašena, delimično priznata država na teritoriji Gruzije. Vlasti Južne Osetije je smatraju nezavisnom republikom, dok je vlasti Gruzije smatraju teritorijom u sastavu Gruzije.

Južnu Osetiju je kao nezavisnu državu do sada priznalo pet država: Rusija, Nikaragva, Nauru, Venecuela i Sirija, dok je međunarodne organizacije poput UN, OEBS-a i Evropske unije smatraju delom Gruzije.



(Tanjug)