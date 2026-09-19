OGLASIO SE PUTIN: Čestitao Kambolovu na izboru za predsednika Južne Osetije
RUSKI predsednik Vladimir Putin čestitao je danas Maratu Kambolovu izbor za predsednika samoproglašene Južne Osetije.
"Tako ubedljiva pobeda na izborima potvrdila je visok nivo poverenja u vas od strane građana Južne Osetije", navodi se u telegramu čestitki koji je objavljen na sajtu Kremlja, prenose RIA Novosti.
Ruski predsednik je istakao da su odnosi između Moskve i glavnog grada Južne Osetije, Činvalija, prijateljski i saveznički.
Putin je takođe izrazio uverenje da će Kambolovljev rad doprineti razvoju saradnje između Rusije i Južne Osetije, u interesu bezbednosti i stabilnosti.
Prevremeni predsednički izbori u Južnoj Osetiji održani su juče, a na njima je Marat Kambolov dobio 85,12 odsto glasova, prema preliminarnim podacima Centralne izborne komisije, na osnovu 99 odsto obrađenih podataka sa biračkih mesta.
Južna Osetija je jednostrano proglašena, delimično priznata država na teritoriji Gruzije. Vlasti Južne Osetije je smatraju nezavisnom republikom, dok je vlasti Gruzije smatraju teritorijom u sastavu Gruzije.
Južnu Osetiju je kao nezavisnu državu do sada priznalo pet država: Rusija, Nikaragva, Nauru, Venecuela i Sirija, dok je međunarodne organizacije poput UN, OEBS-a i Evropske unije smatraju delom Gruzije.
(Tanjug)
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"ISPOD ČASTI MI JE...": Memedović surovo - nakon OTKAZA, uputio otvoreno pismo RTS-u "Mogao sam davno da odem za veće pare!"
JOVAN Memedović, voditelj kviza "Potera" i emisije "Sasvim prirodno", pre tri godine je dao otkaz na Javnom servisu.
18. 09. 2026. u 14:09 >> 19:32
Komentari (0)