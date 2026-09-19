AMERIKANCI ČETIRI SATA NADLETALI KALINJINGRADSKU OBLAST: Brutalna provokacija Rusa dovela nas na rub Trećeg svetskog rata

AMERIČKI izviđački avion više od četiri sata obilazio je područje oko Kalinjingradske oblasti Rusije, napravivši nekoliko krugova, pokazuju podaci o letu koje je proučila RIA Novosti.

Foto: AI generated

Avion Bombardier ARTEMIS II poleteo je iz Rumunije, a u 15.11 časova po moskovskom vremenu nalazio se iznad teritorije Poljske.

Avion je američka kompanija Leidos preuredila iz poslovnog aviona za potrebe radarskog izviđanja. U vojnoj konfiguraciji dobio je naziv ARTEMIS II. Redovno se koristi za letove oko Kalinjingradske oblasti, kao i iznad Crnog mora duž Krima i drugih južnih oblasti Rusije.

Rusija poslednjih godina ukazuje na, kako navodi, bez presedana intenzivnu aktivnost NATO-a u blizini svojih zapadnih granica. Alijansa proširuje svoje inicijative i naziva ih „odvraćanjem ruske agresije“. Moskva je više puta izražavala zabrinutost zbog jačanja vojnog prisustva Alijanse u Evropi.

U Ministarstvu spoljnih poslova Rusije ranije su izjavljivali da Moskva ostaje otvorena za dijalog sa NATO-om, ali na ravnopravnoj osnovi, uz stav da Zapad treba da odustane od kursa militarizacije kontinenta.

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje