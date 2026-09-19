Svet

AMERIKANCI ČETIRI SATA NADLETALI KALINJINGRADSKU OBLAST: Brutalna provokacija Rusa dovela nas na rub Trećeg svetskog rata

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

19. 09. 2026. u 16:10 >> 16:12

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

AMERIČKI izviđački avion više od četiri sata obilazio je područje oko Kalinjingradske oblasti Rusije, napravivši nekoliko krugova, pokazuju podaci o letu koje je proučila RIA Novosti.

АМЕРИКАНЦИ ЧЕТИРИ САТА НАДЛЕТАЛИ КАЛИЊИНГРАДСКУ ОБЛАСТ: Брутална провокација Руса довела нас на руб Трећег светског рата

Foto: AI generated

Avion Bombardier ARTEMIS II poleteo je iz Rumunije, a u 15.11 časova po moskovskom vremenu nalazio se iznad teritorije Poljske.

Avion je američka kompanija Leidos preuredila iz poslovnog aviona za potrebe radarskog izviđanja. U vojnoj konfiguraciji dobio je naziv ARTEMIS II. Redovno se koristi za letove oko Kalinjingradske oblasti, kao i iznad Crnog mora duž Krima i drugih južnih oblasti Rusije.

Rusija poslednjih godina ukazuje na, kako navodi, bez presedana intenzivnu aktivnost NATO-a u blizini svojih zapadnih granica. Alijansa proširuje svoje inicijative i naziva ih „odvraćanjem ruske agresije“. Moskva je više puta izražavala zabrinutost zbog jačanja vojnog prisustva Alijanse u Evropi.

U Ministarstvu spoljnih poslova Rusije ranije su izjavljivali da Moskva ostaje otvorena za dijalog sa NATO-om, ali na ravnopravnoj osnovi, uz stav da Zapad treba da odustane od kursa militarizacije kontinenta.

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

ZABRANITE TOMPSONA!: Jasna poruka iz Nemačke pred njegove koncerte u toj zemlji Vidite šta se dešavalo u Vukovaru
Poznati

0 0

"ZABRANITE TOMPSONA!": Jasna poruka iz Nemačke pred njegove koncerte u toj zemlji "Vidite šta se dešavalo u Vukovaru"

POSLANICI stranke Levica (Die Linke) u gradskim skupštinama Frankfurta i Štutgarta ponovo su zatražili otkazivanje koncerata Marka Perkovića Tompsona u tim nemačkim gradovima u novembru, a kao argument iznose njegovu „etnonacionalističku propagandu i istorijski revizionizam“ činjenicu da se na nedavnom koncertu u Vukovaru ponovo čulo „Za dom spremni“.

18. 09. 2026. u 11:20

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSKO OKO IZ SVEMIRA UPRAVLJA NAJMOĆNIJOM ARMIJOM SVETA: Putin saopštio šta se sprema, na jedan njegov namig stuštiće se pakao

RUSKO "OKO" IZ SVEMIRA UPRAVLjA NAJMOĆNIJOM ARMIJOM SVETA: Putin saopštio šta se sprema, na jedan njegov namig stuštiće se pakao