PUNJAČ PLANUO TOKOM LETA: Avion sa 322 putnika morao da se vrati u Amsterdam, povređen i bivši ministar (VIDEO)

EKSTERNA baterija za punjenje telefona koja je pripadala bivšem holandskom ministru saobraćaja, koji je i bivši predsednik i izvršni direktor kompanije KLM, Kamilu Erlingsu, zapalila se na letu putničkog aviona te kompanije, koja inače zabranjuje upotrebu takvih punjača u svojim letelicama.

Foto: Iks/Turbine Traveller

Prenosivi punjači su dozvoljeni na letovima KLM-a, ali nije dozvoljeno koristiti ih ili puniti uređaje u avionu, što znači da je Kamil Erlings prekršio pravila kompanije na čijem je čelu nekad bio punjenjem svog uređaja tokom leta, prenosi TV kanal RTL Nijevs.

Prema navodima holandskog televizijskog kanala, bivši ministar je zadobio lakše povrede na letu iz Amsterdama za Kurasao.

Putnik koji je sedeo pored Erlingsa rekao je za RTL Nijevs da se "odjednom začuo prasak".

- Nakon toga, odmah je izbio požar. Veliki plamenovi su izbijali iznad sedišta. Eksplodirao je prenosni punjač - rekao je on, dodajući da je kabinsko osoblje reagovalo veoma brzo i prikladno.

The video footage of the KLM flight Business Class seat, side wall and window area that was subjected to the power bank catching fire suggests it was appropriate for the emergency return for the safety of the flight.

pic.twitter.com/FMsyd1f8WM https://t.co/s5UCcmAQnG — FL360aero (@fl360aero) September 18, 2026

Preko Atlantskog okeana, kapetan leta je odlučio da se vrati na Shiphol, gde je avion bezbedno sleteo, a svih 322 putnika je moglo da prenoći u hotelu o trošku kompanije KLM.

Kamil Erlings je između 2007. i 2010. godine obavljao funkciju ministra saobraćaja, javnih radova i vodoprivrede, a 2011. godine pridružio se upravnom odboru kompanije Er Frans-KLM. Iz te kompanije je otpušten 2014. godine.

(Tanjug)

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