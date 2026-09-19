Svet

PUNJAČ PLANUO TOKOM LETA: Avion sa 322 putnika morao da se vrati u Amsterdam, povređen i bivši ministar (VIDEO)

Т.Ј.

19. 09. 2026. u 16:08

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

EKSTERNA baterija za punjenje telefona koja je pripadala bivšem holandskom ministru saobraćaja, koji je i bivši predsednik i izvršni direktor kompanije KLM, Kamilu Erlingsu, zapalila se na letu putničkog aviona te kompanije, koja inače zabranjuje upotrebu takvih punjača u svojim letelicama.

ПУЊАЧ ПЛАНУО ТОКОМ ЛЕТА: Авион са 322 путника морао да се врати у Амстердам, повређен и бивши министар (ВИДЕО)

Foto: Iks/Turbine Traveller

Prenosivi punjači su dozvoljeni na letovima KLM-a, ali nije dozvoljeno koristiti ih ili puniti uređaje u avionu, što znači da je Kamil Erlings prekršio pravila kompanije na čijem je čelu nekad bio punjenjem svog uređaja tokom leta, prenosi TV kanal RTL Nijevs.

Prema navodima holandskog televizijskog kanala, bivši ministar je zadobio lakše povrede na letu iz Amsterdama za Kurasao.

Putnik koji je sedeo pored Erlingsa rekao je za RTL Nijevs da se "odjednom začuo prasak".

- Nakon toga, odmah je izbio požar. Veliki plamenovi su izbijali iznad sedišta. Eksplodirao je prenosni punjač - rekao je on, dodajući da je kabinsko osoblje reagovalo veoma brzo i prikladno.

Preko Atlantskog okeana, kapetan leta je odlučio da se vrati na Shiphol, gde je avion bezbedno sleteo, a svih 322 putnika je moglo da prenoći u hotelu o trošku kompanije KLM.

Kamil Erlings je između 2007. i 2010. godine obavljao funkciju ministra saobraćaja, javnih radova i vodoprivrede, a 2011. godine pridružio se upravnom odboru kompanije Er Frans-KLM. Iz te kompanije je otpušten 2014. godine.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: VUČIĆ RAZGOVARA SA PUTNICIMA: Predsednik na prvom letu za Mostar

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Tihi zaokret: Trampova ponuda Putinu za kraj rata u Ukrajini
Svet

0 0

Tihi zaokret: Trampova ponuda Putinu za kraj rata u Ukrajini

KADA su se izaslanici američkog predsednika Donalda Trampa - njegov dugogodišnji prijatelj i poslovni partner Stiv Vitkof i zet Džared Kušner - ranije ovog meseca sastali sa Vladimirom Putinom u Kremlju, ruski čelnik delovao je samouvereno. U roku od nekoliko meseci, rekao je, ruske će snage napokon zauzeti celu ukrajinski region Donbas. Rusija je, dodao je, spremna žestoko da udari na ukrajinsku elektroenergetsku mrežu, što bi značilo još jednu tešku zimu za Ukrajinu.

19. 09. 2026. u 08:50

ZABRANITE TOMPSONA!: Jasna poruka iz Nemačke pred njegove koncerte u toj zemlji Vidite šta se dešavalo u Vukovaru
Poznati

0 0

"ZABRANITE TOMPSONA!": Jasna poruka iz Nemačke pred njegove koncerte u toj zemlji "Vidite šta se dešavalo u Vukovaru"

POSLANICI stranke Levica (Die Linke) u gradskim skupštinama Frankfurta i Štutgarta ponovo su zatražili otkazivanje koncerata Marka Perkovića Tompsona u tim nemačkim gradovima u novembru, a kao argument iznose njegovu „etnonacionalističku propagandu i istorijski revizionizam“ činjenicu da se na nedavnom koncertu u Vukovaru ponovo čulo „Za dom spremni“.

18. 09. 2026. u 11:20

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSKO OKO IZ SVEMIRA UPRAVLJA NAJMOĆNIJOM ARMIJOM SVETA: Putin saopštio šta se sprema, na jedan njegov namig stuštiće se pakao

RUSKO "OKO" IZ SVEMIRA UPRAVLjA NAJMOĆNIJOM ARMIJOM SVETA: Putin saopštio šta se sprema, na jedan njegov namig stuštiće se pakao