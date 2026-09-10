UNUK ŠARLA DE GOLA ZAPALIO FRANCUSKU: Treba nam lider poput Putina!
FRANCUSKA zaslužuje da ima snažnog državnog lidera, poput ruskog predsednika Vladimira Putina, izjavio je Pjer de Gol, unuk bivšeg francuskog predsednika Šarla de Gola.
On je u intervjuu za „Izvestija“ ocenio da je evropska politička scena izgubila snažne državnike poput Šarla de Gola, Žaka Širaka i bivšeg italijanskog premijera Silvija Berluskonija.
- Voleo bih da Francuska ima snažnog predsednika, takvog kakav je gospodin Putin u Rusiji – zbog naše zemlje, zbog dobra moje zemlje - rekao je Pjer de Gol.
Kritike na račun aktuelnog rukovodstva
Prema njegovim rečima, u Francuskoj trenutno nema snažnog lidera koji bi mogao da pokrene građane da se bore za snažnu, suverenu i nezavisnu zemlju.
On je aktuelnu političku situaciju uporedio sa periodom kada je Francuskom upravljao njegov deda, kao i sa vremenom predsednika Žaka Širaka.
Pjer de Gol je ocenio da Francuska, ukoliko želi da nastavi da ima ulogu arbitra na međunarodnoj sceni, kakvu je, prema njegovoj oceni, imala vekovima, mora da očuva suverenitet i nezavisnost.
Kritike na račun Evropske unije
On je kritikovao i položaj Francuske u Evropskoj uniji, ukazujući na prioritet evropskog prava, zaduženost zemlje i njenu zavisnost od evropskih subvencija.
Prema njegovim rečima, ideja francuskog predsednika Emanuela Makrona o stvaranju evropske odbrane predstavlja „apsurd“.
Pjer de Gol je naveo da Francuska treba da bude suverena i nezavisna ukoliko želi da zadrži značajnu ulogu na međunarodnoj sceni.
(Politika onlajn)
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