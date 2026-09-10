MOSKVA POSLALA BRUTALNO UPOZORENJE! Ako pokrenete nuklearne probe, SLEDI ŽESTOK ODGOVOR: Putin neće sedeti skrštenih ruku!

RUSIJA neće biti prva zemlja koja će prekršiti moratorijum na nuklearne probe, ali ako to učini neka druga država, Moskva neće dozvoliti da time bude ugrožena njena bezbednost, izjavio je za Sputnjik Grigorij Berdenjikov, koji je predvodio rusku delegaciju na pregovorima o Sporazumu o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih proba.

Foto: Maxim Shemetov/AFP/Profimedia, Jutjub printskrin/ New Horizon TV

-Nećemo biti prvi koji će prekršiti ovaj moratorijum... Ali ako ga neko prekrši, nećemo nanositi štetu sopstvenoj bezbednosti, jer takav sporazum više neće biti moguće očuvati, rekao je Berdenjikov uoči diskusije kluba „Valdaj“, posvećene 30. godišnjici Sporazuma o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih proba.

Predsednik Rusije Vladimir Putin je 5. novembra 2025. godine, na sastanku sa Savetom bezbednosti RF, izjavio da se Rusija uvek dosledno pridržavala ovog sporazuma i da ne planira da odstupi od njega. Međutim, naglasio je da će, ukoliko SAD ili neka druga država izvedu takve probe, Rusija preduzeti odgovarajuće mere.

Berdenjikov je jedan od autora sporazuma sa ruske strane. Pregovori su vođeni u Ženevi od 1993. do 1996. godine, a on je u njima učestvovao od početka do kraja. Upravo je ruska delegacija insistirala na spisku od 44 države bez čije ratifikacije sporazum ne može da stupi na snagu, kako Rusija ne bi ostala jedina vezana njegovim odredbama.

Sporazum o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih proba usvojila je Generalna skupština UN 10. septembra 1996. godine. Potpisalo ga je 187 država, a ratifikovalo 178, ali on do danas nije stupio na snagu.

Rusija je u novembru 2023. povukla ratifikaciju. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je u aprilu 2024. da će se Moskva vratiti pitanju ratifikacije čim to učini Vašington.

U oktobru 2025. godine američki predsednik Donald Tramp naložio je Pentagonu da obnovi testiranja nuklearnog oružja kako bi SAD, kako je naveo, delovale ravnopravno sa drugim državama.

Američki ministar energetike Kris Rajt kasnije je, u novembru iste godine, pojasnio da je reč o testiranjima bez nuklearnih eksplozija, dok je Lavrov saopštio da Moskva diplomatskim kanalima nije dobila objašnjenje Vašingtona o tim planovima.

sputnikportal.rs

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