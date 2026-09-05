ZAVRŠEN SASTANAK PUTINA SA VITKOFOM I KUŠNEROM: Ovo su bile teme
RAZGOVORI ruskog predsednika Vladimira Putina sa specijalnim izaslanikom predsednika SAD Stivom Vitkofom i zetom američkog predsednika Džaredom Kušnerom u Kremlju završeni su posle skoro tri sata.
Sastanak je počeo oko 19.55 po moskovskom vremenu, a posle 23 časa kolona vozila sa američkim predstavnicima napustila je teritoriju Kremlja.
Sa ruske strane u razgovorima su učestvovali i pomoćnik predsednika Rusije Jurij Ušakov i specijalni predstavnik predsednika za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom i direktor Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev.
Trajali su otprilike tri sata. Učestvovali su i pomoćnik predsednika Jurij Ušakov i generalni direktor RFDIF-a Kiril Dmitrijev.
Putin je zamolio da se njegove najlepše želje i zahvalnost prenesu Donaldu Trampu. Napomenuo je da šef Bele kuće nastavlja svoje napore da doprinese rešavanju ukrajinske krize, ističući da je Rusiji udobno da sarađuje sa Vitkofom i Kušnerom.
Štaviše, predsednik je obećao da će učiniti sve što je moguće kako bi se osigurala bezbednost mirovnih pregovora i posrednika koji u njima učestvuju.
Putin je takođe rekao da je Moskva dobila predlog za privremeni obustavu napada na Kijev preko obaveštajnih agencija i Ministarstva spoljnih poslova. Od ponoći 5. septembra, ruske trupe nisu napale ukrajinsku prestonicu.
Pre razgovora u Kremlju, Dmitrijev i američki predstavnici proveli su tri i po sata na poslovnom ručku u restoranu.
Dan ranije, Tramp je najavio da će njegovi izaslanici predstaviti predlog za okončanje sukoba u Ukrajini tokom posete Moskvi. Međutim, nije otkrio detalje inicijative.
U utorak je Putin napomenuo da je Moskva otvorena za dijalog sa svima koji to žele. Predsednik je objasnio da su predstavnici Bele kuće uvek dobrodošli gosti.
sputnikportal.rs
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