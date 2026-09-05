KRVAVA BROJKA: Evo koliko je ljudi ubijeno u Libanu od 2023. godine, cifra je šokantna

U izraelskim napadima na Liban od 8. oktobra 2023. godine poginulo je 8.925 ljudi, dok je 30.595 ranjeno, objavilo je danas libansko Ministarstvo javnog zdravlja, prenela je Al Džazira.

Foto: Tanjug/AP Photo/Leo Correa

Od početka najnovije eskalacije sukoba u martu ove godine, 4.358 ljudi je poginulo, a 12.359 ranjeno, dodaje se u saopštenju Ministarstva. Među poginulima i ranjenima najviše je Libanaca, koji čine 94 odsto žrtava u tom periodu, dok ostatak čine Sirijci, Palestinci i drugi strani državljani.

Kako pokazuju podaci libanskog Ministarstva, muškarci čine 86 odsto žrtava, a skoro četvrtina poginulih ili ranjenih bila je mlađa od 18 godina. Na meti napada više puta su se našli zdravstveni radnici i infrastruktura. Kako se navodi, zabeleženo je 180 napada na ekipe hitne pomoći, dok je istovremeno poginulo 135, a ranjeno 416 zdravstvenih radnika.

Oštećeno je 40 zdravstvenih centara i 184 vozila hitne pomoći, kao i 17 bolnica, dok su tri bile prinuđene da potpuno obustave rad. Prema podacima Ministarstva, jug Libana i region Nabatije i dalje su najteže pogođena područja, iako su žrtve zabeležene u gotovo svim provincijama.

(Tanjug)