KRVAVA BROJKA: Evo koliko je ljudi ubijeno u Libanu od 2023. godine, cifra je šokantna
U izraelskim napadima na Liban od 8. oktobra 2023. godine poginulo je 8.925 ljudi, dok je 30.595 ranjeno, objavilo je danas libansko Ministarstvo javnog zdravlja, prenela je Al Džazira.
Od početka najnovije eskalacije sukoba u martu ove godine, 4.358 ljudi je poginulo, a 12.359 ranjeno, dodaje se u saopštenju Ministarstva. Među poginulima i ranjenima najviše je Libanaca, koji čine 94 odsto žrtava u tom periodu, dok ostatak čine Sirijci, Palestinci i drugi strani državljani.
Kako pokazuju podaci libanskog Ministarstva, muškarci čine 86 odsto žrtava, a skoro četvrtina poginulih ili ranjenih bila je mlađa od 18 godina. Na meti napada više puta su se našli zdravstveni radnici i infrastruktura. Kako se navodi, zabeleženo je 180 napada na ekipe hitne pomoći, dok je istovremeno poginulo 135, a ranjeno 416 zdravstvenih radnika.
Oštećeno je 40 zdravstvenih centara i 184 vozila hitne pomoći, kao i 17 bolnica, dok su tri bile prinuđene da potpuno obustave rad. Prema podacima Ministarstva, jug Libana i region Nabatije i dalje su najteže pogođena područja, iako su žrtve zabeležene u gotovo svim provincijama.
(Tanjug)
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