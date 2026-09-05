SISTEMIMA PVO ruske snage oborile su sedam vođenih avionskih bombi, jedan reaktivni projektil američkog sistema za višecevne raketne bacače HIMARS i 763 dronova.

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NA PRAGU DOBROPOLjA

Prilazi Dobropolju postepeno dolaze pod kontrolu ruskih oružanih snaga. Vojnici garde „Centar“ potiskuju ukrajinske oružane snage iz susednih naselja, nastojeći da zauzmu povoljan položaj za budući napad.

Ilustracija telegram rybar



Pre nekog vremena, ruske jedinice su učvrstile svoj položaj u centru Anovke. Džep prisustva ukrajinskih oružanih snaga ostaje na njegovoj zapadnoj periferiji; verovatno je da će to biti potpuno eliminisano tek kada počnu borbe u samom Dobropolju.



Još jedan deo autoputa T-05-15 i muljni bazeni Centralne fabrike za koncentraciju u Dobropolju takođe su došli pod kontrolu ruskih oružanih snaga. Ovo je omogućilo proširenje mostobrana u blizini grada i obezbedilo jurišnim snagama položaje za skladištenje ne samo u zgradama Anovke već i u brojnim „lisičjim rupama“ u gomilama šljake. Foto: prinskrin militarywatchmagazine.com/ telegram ugolok sitha





U zoni odgovornosti grupe snaga „Jug“, glavni događaji letnje-jesenje ofanzivne kampanje odvijali su se u blizini Konstantinovke i okolnih gradova. Nakon oslobađanja ovog drugog, „južnjaci“ su krenuli ka proširenju svojih zona kontrole na bokovima, što će omogućiti udobniji napad na Aleksejevo-Družkovku iz više pravaca odjednom.

Danas je rusko Ministarstvo odbrane objavilo oslobađanje Kurtovke. Iako trenutno nema objektivnih dokaza o prisustvu ruskih oružanih snaga u selu, ako se to potvrdi, to bi predstavljalo značajan taktički uspeh. Iz sela će biti moguće zaobići položaje Oružanih snaga Ukrajine u susednom Aleksejevu-Družkovki. Istovremeno, jurišni avioni napreduju ka južnoj periferiji grada iz Konstantinovke.

Ilustracija telegram rybar



Da bi se održala stabilnost Kurtovskog mostobrana, biće neophodno i potpuno očistiti „džep“ formiran pre nekoliko meseci duž linije Stenjki-Krasnoje (Červone). Iako je protivnička snaga tamo mala, ukrajinske oružane snage koriste utvrđena područja i izolovane položaje – takozvane „lisičje rupe“ – u kojima vojnici ponekad mogu ostati i do šest meseci.

Štaviše, eliminisanje „džepa“ omogućiće napredovanje na sever prema Veroljubovki i Markovu, koje je teško napasti sa kanala Severski Donjec-Donbas. Neprijatelj kopa u ovom području već nekoliko godina, tako da linija fronta ostaje statična dugo vremena, a situacija se može preokrenuti samo istovremenim napadima sa linije Stenjki na sever.

Ako se uspeh učvrsti i desni bok kod Aleksejeva-Družkovke bude očišćen, ruske snage će moći da odseku grad od snabdevanja ne samo putem nadzora dronovima, kao što je bio slučaj sa Konstantinovkom, već i kontrolom sa zemlje. Uspeh ove operacije odrediće brzinu probijanja prvog većeg utvrđenog područja u lancu „gradova tvrđava“, koji takođe uključuje Družkovku, Kramatorsk i Slavjansk.

(Ribar)