PAKAO NA 10.000 METARA! Putnik podivljao u avionu, pa ga POTPUNO OBMOTALI: Izlepljen selotejpom od glave do pete! (FOTO/VIDEO)

PUTNIK na letu kompanije Ameriken erlajns ka Njuarku u Nju Džerziju izazvao je incident nakon čega je vezan selotejpom za svoje sedište, a kasnije i uhapšen, pošto je navodno upućivao rasne uvrede osoblju i sukobio se sa drugim muškarcem, prenosi danas En-Bi-Si njuz.

Foto:Rene Traut / imago stock&people / Profimedia

Kako je ispričala svedokinja incidenta, putnica Mišel Ng-Rejes, putnik se “otimao” na svom sedištu dok su članovi posade i drugi putnici pokušavali da ga savladaju u zadnjem delu kabine prve klase.

-Mislim da se on povredio i krvario po sedištu, a izgledalo je i da nasrće na čoveka koji je sedeo pored njega, rekla je Rejes.

American Airlines passenger from hell DUCT-TAPED to seat on flight forced to divert over his terrifying tirade https://t.co/Bx6CnhUnq5 — Daily Mail (@DailyMail) September 5, 2026

Snimak do kojeg je došao portal TMZ prikazuje pokušaj savladavanja putnika.

Rejes, koja je sedela u blizini službenika obezbeđenja u avionu, rekla je da su drugi putnici čuli kako taj muškarac upućuje rasno uvredljive komentare osobi pored sebe.

Ona je dodala da se takođe činilo i da je svoj bes usmerio ka stjuardima i stjuardesama koji su bili Afroamerikanci.

-Morali su fizički da ga savladaju jer su strahovali da bi mogao da pokuša da uđe u pilotsku kabinu ili tako nešto, što je, naravno, prilično zastrašujuće, ispričala je Rejes.

Passenger who appeared drunk on an American Airlines flight was restrained with duct tape after becoming aggressive. pic.twitter.com/KBv8aJlVNi — Pop Feed (@wildfreakouts) September 5, 2026

Let, koji je krenuo iz Dalasa, preusmeren je u Baltimor, gde je putnik izveden iz aviona i priveden, saopštili su zvaničnici. Njegovo ime nije objavljeno, navela je TV mreža.

Putnika koji je izazvao incident uhapsila je policija Uprave za saobraćaj Merilenda, navodi se u saopštenju kancelarije FBI u Baltimoru.

Federalni obaveštajni biro nije se oglasio o ovom slučaju, a nije jasno ni da li se muškarac i dalje nalazi u pritvoru.

-FBI trenutno obavlja razgovore radi prikupljanja činjenica i konsultovaće se sa Kancelarijom saveznog tužioca za okrug Merilend kako bi se utvrdilo da li će biti podignute savezne optužnice, navodi se u saopštenju.

Portparol Kancelarije saveznog tužioca odbio je da komentariše slučaj.

-Bezbednost i sigurnost naših putnika i članova tima su nam prioritet i ne tolerišemo nasilje, saopštila je kompanija Ameriken erlajns i istovremeno zahvalila članovima svog tima na profesionalnosti, a putnicima na razumevanju.

Tanjug

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