PAKAO NA 10.000 METARA! Putnik podivljao u avionu, pa ga POTPUNO OBMOTALI: Izlepljen selotejpom od glave do pete! (FOTO/VIDEO)
PUTNIK na letu kompanije Ameriken erlajns ka Njuarku u Nju Džerziju izazvao je incident nakon čega je vezan selotejpom za svoje sedište, a kasnije i uhapšen, pošto je navodno upućivao rasne uvrede osoblju i sukobio se sa drugim muškarcem, prenosi danas En-Bi-Si njuz.
Kako je ispričala svedokinja incidenta, putnica Mišel Ng-Rejes, putnik se “otimao” na svom sedištu dok su članovi posade i drugi putnici pokušavali da ga savladaju u zadnjem delu kabine prve klase.
-Mislim da se on povredio i krvario po sedištu, a izgledalo je i da nasrće na čoveka koji je sedeo pored njega, rekla je Rejes.
Snimak do kojeg je došao portal TMZ prikazuje pokušaj savladavanja putnika.
Rejes, koja je sedela u blizini službenika obezbeđenja u avionu, rekla je da su drugi putnici čuli kako taj muškarac upućuje rasno uvredljive komentare osobi pored sebe.
Ona je dodala da se takođe činilo i da je svoj bes usmerio ka stjuardima i stjuardesama koji su bili Afroamerikanci.
-Morali su fizički da ga savladaju jer su strahovali da bi mogao da pokuša da uđe u pilotsku kabinu ili tako nešto, što je, naravno, prilično zastrašujuće, ispričala je Rejes.
Let, koji je krenuo iz Dalasa, preusmeren je u Baltimor, gde je putnik izveden iz aviona i priveden, saopštili su zvaničnici. Njegovo ime nije objavljeno, navela je TV mreža.
Putnika koji je izazvao incident uhapsila je policija Uprave za saobraćaj Merilenda, navodi se u saopštenju kancelarije FBI u Baltimoru.
Federalni obaveštajni biro nije se oglasio o ovom slučaju, a nije jasno ni da li se muškarac i dalje nalazi u pritvoru.
-FBI trenutno obavlja razgovore radi prikupljanja činjenica i konsultovaće se sa Kancelarijom saveznog tužioca za okrug Merilend kako bi se utvrdilo da li će biti podignute savezne optužnice, navodi se u saopštenju.
Portparol Kancelarije saveznog tužioca odbio je da komentariše slučaj.
-Bezbednost i sigurnost naših putnika i članova tima su nam prioritet i ne tolerišemo nasilje, saopštila je kompanija Ameriken erlajns i istovremeno zahvalila članovima svog tima na profesionalnosti, a putnicima na razumevanju.
Tanjug
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