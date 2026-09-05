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PAKAO NA 10.000 METARA! Putnik podivljao u avionu, pa ga POTPUNO OBMOTALI: Izlepljen selotejpom od glave do pete! (FOTO/VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

05. 09. 2026. u 20:22

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PUTNIK na letu kompanije Ameriken erlajns ka Njuarku u Nju Džerziju izazvao je incident nakon čega je vezan selotejpom za svoje sedište, a kasnije i uhapšen, pošto je navodno upućivao rasne uvrede osoblju i sukobio se sa drugim muškarcem, prenosi danas En-Bi-Si njuz.

ПАКАО НА 10.000 МЕТАРА! Путник подивљао у авиону, па га ПОТПУНО ОБМОТАЛИ: Излепљен селотејпом од главе до пете! (ФОТО/ВИДЕО)

Foto:Rene Traut / imago stock&people / Profimedia

Kako je ispričala svedokinja incidenta, putnica Mišel Ng-Rejes, putnik se “otimao” na svom sedištu dok su članovi posade i drugi putnici pokušavali da ga savladaju u zadnjem delu kabine prve klase.

-Mislim da se on povredio i krvario po sedištu, a izgledalo je i da nasrće na čoveka koji je sedeo pored njega, rekla je Rejes.

Snimak do kojeg je došao portal TMZ prikazuje pokušaj savladavanja putnika.

Rejes, koja je sedela u blizini službenika obezbeđenja u avionu, rekla je da su drugi putnici čuli kako taj muškarac upućuje rasno uvredljive komentare osobi pored sebe.

Ona je dodala da se takođe činilo i da je svoj bes usmerio ka stjuardima i stjuardesama koji su bili Afroamerikanci.

-Morali su fizički da ga savladaju jer su strahovali da bi mogao da pokuša da uđe u pilotsku kabinu ili tako nešto, što je, naravno, prilično zastrašujuće, ispričala je Rejes.

Let, koji je krenuo iz Dalasa, preusmeren je u Baltimor, gde je putnik izveden iz aviona i priveden, saopštili su zvaničnici. Njegovo ime nije objavljeno, navela je TV mreža.

Putnika koji je izazvao incident uhapsila je policija Uprave za saobraćaj Merilenda, navodi se u saopštenju kancelarije FBI u Baltimoru.

Federalni obaveštajni biro nije se oglasio o ovom slučaju, a nije jasno ni da li se muškarac i dalje nalazi u pritvoru.

-FBI trenutno obavlja razgovore radi prikupljanja činjenica i konsultovaće se sa Kancelarijom saveznog tužioca za okrug Merilend kako bi se utvrdilo da li će biti podignute savezne optužnice, navodi se u saopštenju.

Portparol Kancelarije saveznog tužioca odbio je da komentariše slučaj.

-Bezbednost i sigurnost naših putnika i članova tima su nam prioritet i ne tolerišemo nasilje, saopštila je kompanija Ameriken erlajns i istovremeno zahvalila članovima svog tima na profesionalnosti, a putnicima na razumevanju.

Tanjug

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