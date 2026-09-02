Svet

PAKAO OD ODESE DO KIJEVA! Rusi pogodili ključnu infrastrukturu: „Čajka“ i luka Odesa pod udarom

P. Đurđević

02. 09. 2026. u 07:59

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

RUSKE snage izvele su tokom noći napade na lučku, energetsku i logističku infrastrukturu Ukrajine koja je korišćena za potrebe Oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

ПАКАО ОД ОДЕСЕ ДО КИЈЕВА! Руси погодили кључну инфраструктуру: „Чајка“ и лука Одеса под ударом

Foto: AI generated/ChatGPT

U luci Odesa pogođeno je preduzeće za eksperimentalnu proizvodnju besposadnih čamaca.

U Odesi i Odeskoj oblasti ruske snage pogodile su i četiri energetska objekta koja su obezbeđivala rad luka, kao i šest rezervoara sa gorivom namenjenim ukrajinskim snagama.

U Kijevskoj oblasti pogođen je logistički centar „Čajka“, na čijoj teritoriji je, prema navodima ruskog Ministarstva odbrane, bila skladištena roba dvostruke namene iz inostranstva.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PUTIN DANIMA NIJE IZLAZIO IZ CRKVE - PLAKAO I MOLIO SE: 22 godine od najveće tragedije u Rusiji - kaže da su mu to najteži trenuci u životu

PUTIN DANIMA NIJE IZLAZIO IZ CRKVE - PLAKAO I MOLIO SE: 22 godine od najveće tragedije u Rusiji - kaže da su mu to najteži trenuci u životu