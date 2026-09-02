PAKAO OD ODESE DO KIJEVA! Rusi pogodili ključnu infrastrukturu: „Čajka“ i luka Odesa pod udarom
RUSKE snage izvele su tokom noći napade na lučku, energetsku i logističku infrastrukturu Ukrajine koja je korišćena za potrebe Oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
U luci Odesa pogođeno je preduzeće za eksperimentalnu proizvodnju besposadnih čamaca.
U Kijevskoj oblasti pogođen je logistički centar „Čajka“, na čijoj teritoriji je, prema navodima ruskog Ministarstva odbrane, bila skladištena roba dvostruke namene iz inostranstva.
(Sputnjik)
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