"PRESUŠILI SMO, AMERIČKI GENERALI MOLE HEGSETA DA PREKINE RAT" Zapovednik u mornarici SAD otkrio da je Iran sve uništio

PENZIONISANI zapovednik u mornarici SAD Bobi Džouns ističe da su SAD potrošile svo raspoloživo naoružanje za rat protiv Irana.

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Kako Bobi Džouns navodi, upravo taj nedostatak oružja osmelio je Iran da gađa baze SAD širom Bliskog istoka.

- Poruka je jasna - vojno i politički. Generali more Pita Hegseta da ne ide u esklalaciju. Iran je osetio da nemam naoružanja, te gađa baze u regionu. Po nekoliko puta ili se ustremljuje na nove. Moramo gledati veću sliku - SAD moraju ako se rat prekine da proglase pobedu, a kako da sada proglase pobedu sa ovakvom situacijom na terenu - rekao je Džouns.

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