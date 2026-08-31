"PRESUŠILI SMO, AMERIČKI GENERALI MOLE HEGSETA DA PREKINE RAT" Zapovednik u mornarici SAD otkrio da je Iran sve uništio
PENZIONISANI zapovednik u mornarici SAD Bobi Džouns ističe da su SAD potrošile svo raspoloživo naoružanje za rat protiv Irana.
Kako Bobi Džouns navodi, upravo taj nedostatak oružja osmelio je Iran da gađa baze SAD širom Bliskog istoka.
- Poruka je jasna - vojno i politički. Generali more Pita Hegseta da ne ide u esklalaciju. Iran je osetio da nemam naoružanja, te gađa baze u regionu. Po nekoliko puta ili se ustremljuje na nove. Moramo gledati veću sliku - SAD moraju ako se rat prekine da proglase pobedu, a kako da sada proglase pobedu sa ovakvom situacijom na terenu - rekao je Džouns.
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
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