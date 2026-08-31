Svet

"PRESUŠILI SMO, AMERIČKI GENERALI MOLE HEGSETA DA PREKINE RAT" Zapovednik u mornarici SAD otkrio da je Iran sve uništio

Милош Симеуновић
Miloš Simeunović

31. 08. 2026. u 19:04

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PENZIONISANI zapovednik u mornarici SAD Bobi Džouns ističe da su SAD potrošile svo raspoloživo naoružanje za rat protiv Irana.

ПРЕСУШИЛИ СМО, АМЕРИЧКИ ГЕНЕРАЛИ МОЛЕ ХЕГСЕТА ДА ПРЕКИНЕ РАТ Заповедник у морнарици САД открио да је Иран све уништио

Foto: AI generated

Kako Bobi Džouns navodi, upravo taj nedostatak oružja osmelio je Iran da gađa baze SAD širom Bliskog istoka. 

 - Poruka je jasna - vojno i politički. Generali more Pita Hegseta da ne ide u esklalaciju. Iran je osetio da nemam naoružanja, te gađa baze u regionu. Po nekoliko puta ili se ustremljuje na nove. Moramo gledati veću sliku - SAD moraju ako se rat prekine da proglase pobedu, a kako da sada proglase pobedu sa ovakvom situacijom na terenu - rekao je Džouns. 

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PRVI U OKTAGONU - SAZNAJ VIŠE

PRVI U OKTAGONU - SAZNAJ VIŠE